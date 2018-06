Anzeige

Viernheim.Digitale Revolution hin oder her: Papier ist weiterhin fester Bestandteil unseres Alltags. Sei es in Form dieser Zeitung, als Plakat oder Verpackung. Wie Papier entsteht, durften jetzt Viernheimer Kinder bei den Ferienspielen im Mannheimer Technoseum erfahren.

Papyrus, Pergament, Papier – so lässt sich in Kürze die Geschichte des vielfältigen Materials erklären. Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie inmitten des Museums eine echte Papyrus-Pflanze entdeckten. Im Laufe des Tages wurden die Kleinen dann im wahrsten Sinne zu kreativen „Schöpfern“. Aus einem Brei, der sogenannten „Pulpe“, formten sie ihre eigene Papierseite. Dazu gaben sie das Gemisch in ein großes Wasserfass. Mit einem Holzstab vermengten sie alles, bis ein schleimiger, trüber Brei entstand. Jetzt benötigten sie ein Papiersieb, Geschick und auch eine Menge Kraft: „Das Schöpfen, vor allem das Runterdrücken vorher, ist echt anstrengender, als es aussieht“, beschrieb Teilnehmerin Milena den Vorgang, nach dem sie an der Reihe war.

Spannende Geschichte

Danach wurde das Papier gepresst und abgetrocknet. Im Format DIN A4 konnten die Kleinen ihr eigenes Werk mit nach Hause nehmen. Genauso wie viele Fakten, die sie an diesem Tag erlernt hatten: Beispielsweise die Tatsache, dass die Herkunft des Formats DIN A3 auf ein Stück Schafsleder zurückgeht. Denn diese Größe passt genau in das aufgespannte Lederstück. Auch Bücher gibt es erst, seit auf dem daraus hergestellten Pergament geschrieben wird. Denn Papyrus konnte man stets nur rollen. Für ein Buch aus Pergamentpapier wurden wiederum die Häute von etwa zwölf Schafen benötigt.