Schüler schnippeln frische Früchte

Viernheim.Wie man den Unterschied zwischen Obst und Gemüse erkennt, bestimmte Lebensmittel definiert und daraus leckere Speisen und Getränke macht: Das alles bekamen die Drittklässler der Friedrich-Fröbel-Schule während einer zweistündigen Unterrichtseinheit im Rahmen des Projekts Fruchtschule gezeigt. „Die meisten Schüler haben sich ja schon durch die Arbeit an unseren Hochbeeten mit dem Thema Gemüseanbau beschäftigt und auch die entsprechenden Nahrungsmittel kennengelernt“, berichtet Klassenlehrerin Christina Ohlerich „Leider sind die Bohnen damals nicht aufgegangen, weil während meiner Abwesenheit niemand gegossen hat. Aber auch dabei haben die Kinder etwas gelernt. Wir werden es im Frühjahr noch einmal versuchen.“

Bei der Fruchtschule leitete mit Daniela Steltenpohl eine Ernährungsberaterin den Unterricht. Dabei ging es um die Grundlagen einer ausgewogenen, bewussten Ernährung mit Obst und Gemüse. „Das Grundschulalter ist dafür genau der richtige Zeitpunkt, denn Essgewohnheiten werden in der Regel in den ersten zehn Lebensjahren geprägt“, erklärt Steltenpohl. Organisiert wird die Fruchtschule von der Supermarktkette Lidl, die damit seit vier Jahren die „5 am Tag-Kampagne“ betreibt. Ziel ist es, dazu zu motivieren, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen.

Bei der Warenkunde wurde unter anderem gezeigt, wie man Lebensmittel zuhause am besten lagert. Die Fröbelschüler durften bei der Verarbeitung der Produkte natürlich auch selbst Hand anlegen. Da wurde mit großer Begeisterung geschält und geschnippelt, um am Ende Smoothies aus Äpfeln, Bananen oder Orangen und Obstspieße herzustellen. Basiswissen zur Küchenhygiene wurde ebenfalls vermittelt. Selbst das Reinigen der Geräte und der Abwasch standen auf dem Stundenplan.

Am Ende wurden den Teilnehmern Diplome, Lunchboxen und Samentütchen mit dem Motto „Rettet die Bienen“ übergeben. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020