„Schüler sind sehr dankbar“

Viernheim.Unter besonderen Umständen haben die weiterführenden Schulen Viernheims am Montag in Teilen den Unterricht wieder aufgenommen. Trotz Abstandsregeln und vielfältiger Hygienevorschriften: Das Fazit fällt sowohl an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) als auch an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) positiv aus.

„Die Schüler haben sich sehr diszipliniert verhalten, die Lehrer waren sehr engagiert“, teilt AvH-Schulleiterin Cornelia Kohl dem „Südhessen Morgen“ mit. Gleichwohl bedeute die aktuelle Situation für alle Beteiligten eine „große Anstrengung“. Und ganz besonders belastend sei sie für die Jugendlichen, die kurz vor ihren Prüfungen stünden.

Zurzeit besuchen die Schüler des Vorabiturjahrgangs Q2, die zehnten Klassen des Realschulzweigs und die neunten Klassen des Hauptschulzweigs die Gesamtschule. Insgesamt sind es 150 Schüler. Hinzu kommt die Notbetreuung für die Jahrgangsstufen fünf und sechs. Außerdem standen am Montag noch Abitur-Nachprüfungen auf dem Programm.

Separate Eingänge

Von den rund 100 Lehrern der AvH sind Cornelia Kohl zufolge zurzeit 50 vor Ort im Einsatz. Gefordert sind sie nicht nur im Unterricht, wie die Oberstudiendirektorin betont. An vielen Orten werden die Pädagogen auch als Aufsichtspersonal gebraucht – etwa an den Fahrradständern. „Damit sich die Schüler möglichst wenig begegnen“, so Kohl, wurden den einzelnen Klassen separate Eingänge zugewiesen. Ganz gezielt werden große Unterrichtsräume genutzt, die auch noch relativ weit voneinander entfernt liegen.

Die Lerngruppen sind auf 15 Schüler begrenzt, manche Klassen mussten deshalb geteilt werden. Um zu verhindern, dass sich größere Gruppen bilden, finden die Pausen laut Kohl „zeitlich versetzt“ statt, außerdem gibt es mehrere voneinander getrennte Aufenthaltsbereiche.

Nach einer intensiven Vorbereitung ist die Albertus-Magnus-Schule nach Angaben von Schulleiterin Ursula Kubera in den veränderten Schulalltag zurückgekehrt. Und am ersten Tag sei es auch „gut gelaufen“. Unterrichtet werden am bischöflichen Gymnasium – zu teilweise unterschiedlichen Zeiten – rund 90 Schüler aus Q2. Für sie gibt es zunächst ein abgespecktes Programm: Auf dem Stundenplan stehen die Leistungskurse sowie die Grundkurse der Pflichtfächer Mathematik und Deutsch. Maximal haben die Jugendlichen 18 Schulstunden zu absolvieren. Für diejenigen, die Deutsch und Mathe als LK gewählt haben, sind es nur zehn Stunden.

Lehrer in zwei Sälen gefordert

Ganz bewusst hat sich die AMS laut Ursula Kubera dazu entschieden, „möglichst wenig Personal“ einzusetzen. Neben der Schulleitung seien aktuell nur zwischen sechs und elf Kollegen im Gebäude. Sie unterrichten die häufig geteilten Kurse parallel in nebeneinander liegenden Sälen und übernehmen anschließend die Pausenaufsicht.

Ebenso wie die AvH hat die AMS die Jugendlichen am Montagvormittag zunächst über die Hygieneregeln informiert. Das Gymnasium hat bislang auf „Absperrungen in größerem Maße verzichtet“, wie Kubera berichtet, und setzt daher auch auf die Vernunft der Jugendlichen. Nur hin und wieder müssten die Lehrer als „Spaßbremse“ auftreten. Generell aber, das hat die AMS-Chefin festgestellt, seien die Schüler „sehr dankbar, dass sie wieder lernen dürfen“.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.04.2020