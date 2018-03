Anzeige

Viernheim.. Selbst kochen spart Kosten – das gilt auch für Klassenfahrten. Als Resultat eines ungeplanten Arbeitseinsatzes konnten Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums jetzt dem Verein Yaa Soma eine Spende von 700 Euro überreichen. Die Klasse 6b war im Herbst mit Lehrerin Anke Hollenberg auf Klassenfahrt, als in der gebuchten Unterkunft krankheitsbedingt die Köchin ausfiel. Kurzerhand nahmen die Kinder ihre Verpflegung selbst in die Hand, sie bereiteten das Essen vor, kochten die Mahlzeiten, deckten den Tisch und spülten das Geschirr.

Weil die Hauswirtschafterin nicht bezahlt werden musste, blieb Geld in der Kasse übrig. Schnell waren sich die Schüler einig, einen Teil der Summe zu spenden. Eltern stellten den Kontakt zum deutsch-burkinischen Freundeskreis Yaa Soma her. Helga Winkenbach besuchte die Schüler und erklärte ihnen die Hilfsprojekte. Yaa Soma kümmert sich hauptsächlich um die Schulbildung in Burkina Faso. Jede Familie bestimmte dann einen freiwilligen Spendenbetrag, mit dem sie Yaa Soma unterstützen wollte. „Wir in Deutschland haben eigentlich alles, vor allem gute Bildungsmöglichkeiten. Wir wollen etwas weitergeben an Kinder, denen es nicht gut geht“, erklärten die Klassensprecher Azra Ucarkus und Ben Schulte.

Die Klasse hatte sich auch Gedanken gemacht, wofür die Spende eingesetzt werden soll: für Schulbänke. Das Geld reicht für 14 Bänke, das sind genau so viele, wie die 6b im Klassenzimmer hat. Im Namen der burkinischen Schüler bedankte sich Winkenbach bei den AMSeln und übergab ihnen selbst gemachte Armbänder – ein kleines Dankeschön aus Burkina Faso. su