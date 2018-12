Schulbänke für Burkina Faso

Viernheim.In Deutschland schenken immer weniger Menschen immer mehr Geld. Dabei geht es bei der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen nicht unbedingt immer um riesige Summen, auch kleine Beiträge können große Auswirkungen haben. Das dachte man sich auch beim Yaa Soma Freundeskreis Burkina Faso, der in der Vorweihnachtszeit eine besondere Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Unter dem Titel „Schenke Bänke“ kann man afrikanischen Kindern den Unterricht deutlich angenehmer machen.

„Derzeit sitzen die Kinder häufig auf dem Fußboden. Der ist zwar sauber, aber es ist einfach unbequem dort zu schreiben oder dem Unterricht zu folgen. Hierfür werden Schulbänke benötigt. Darauf finden eigentlich nur zwei Schüler Platz, in Burkina Faso können es aber schnell auch drei oder vier werden“, beschreiben Wencke Stülpner und Helga Winkenbach, Vorstandsmitglieder des Yaa Soma Freundeskreises Burkina Faso, die herrschenden Zustände.

Für potenzielle Spender gibt es zwei Möglichkeiten, den Kindern in der Partnerregion Koudougou den Schulalltag zu erleichtern. „Eine Schulbank, die in Burkina Faso angefertigt wird, kostet 50 Euro. Der Betrag muss nur auf das Spendenkonto überwiesen werden, auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt“, sagte die beiden Vereinsvertreterinnen im Pressegespräch.

Symbolische Bank im Weltladen

Neu ist das Angebot, eine Schulbank zu verschenken. Wer also nicht weiß, was er Angehörigen, Freunden oder Bekannten zum Geburtstag oder an Weihnachten mitbringen soll, kann eine gute Sache unterstützen. „Man schenkt also eine gute Tat. Symbolisch wird das dokumentiert durch eine Holzbank in Miniaturausgabe und eine Urkunde, die man dann als Geschenk überreichen kann“, werben die beiden für diese originelle Idee und Spenden. Am 8. Dezember ist Yaa Soma mit einem Info- und Verkaufsstand von 9 bis 12.30 Uhr in der Schulstraße präsent.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.12.2018