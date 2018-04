Schulen stehen im Fokus

Anzeige

Ein Baum für jedes Kind

Außerdem wurde das Projekt „Ein Kind ein Baum“ in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Fröbel-Schule begonnen, die ersten Pflanzungen fanden bereits statt. Dazu werden in Schulgärten, Schulhöfen und auf angrenzenden Arealen so viele Obstbäume gepflanzt, wie aktuell Kinder eingeschult werden. Nach drei Jahren Projektlaufzeit existiert ein zusätzlicher Bestand von rund 8000 Bäumen, was auch einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Die Spende über 72 000 Euro von Red Chairity ermöglicht den Bau von zusätzlich neun Schulbrunnen. 2018 werden 15 weitere folgen. 2019 ist geplant, alle Schüler zuhause einen Baum pflanzen zu lassen. Unterstützt wird dieses Projekt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Erinnert wurde bei der Jahreshauptversammlung auch an die Arbeits- und Begegnungsreise Anfang des Jahres, bei der Klimapartnerschaft, Wasserversorgung, Bildung und Ausbildung, Gesundheit und Begegnung im Vordergrund standen und die Kommunale Klimapartnerschaft zwischen Viernheim und Silly besiegelt wurde. „Ich empfehle jedem, einmal nach Burkina Faso zu reisen“, zeigte sich Erster Stadtrat Jens Bolze noch immer beeindruckt von der Unternehmung. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.04.2018