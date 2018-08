Schulstraße als Festmeile

Viernheim.In der Kürze liegt die Würze. Ein Spruch, der auch auf die etwas mehr als 100 Meter lange Schulstraße zutrifft. Dort finden immer wieder auch gesellige Aktivitäten statt, die der Innenstadt eine bessere Aufenthaltsqualität bescheren. Weihnachtsmarkt, Sommerbühne, Stadtfest und der Wochenmarkt am Samstag sind beste Beispiele.

Aber auch die Gewerbetreibenden in diesem Teil der Fußgängerzone tragen zur Attraktivität bei. So wie am kommenden Samstag ab 18 Uhr, wenn es heißt „Schulstraße macht mal wieder“.

Anlieger machen mit

Beteiligt sind das Eiscafé Riviera, Lotto und mehr Hofmann, die Zahnarztpraxis Böll, der Obst- und Gemüsegarten Aslaner, das Fotostudio Fresh, „Die Worschdkischd“, die Sparkasse Starkenburg und die städtische Wirtschaftsförderung.

Für die Musik sind ab 19 Uhr Holger Bläß & Friends zuständig. Zugesagt haben die Sängerin Eva-Jeanette Izoubaz, Dario Allegra (Piano/Gesang), Schlagzeuger Tilo Gansloser und Nico Neumüller am Bass.

Zu hören gibt es zahlreiche bekannte Coversongs von heute, gestern und vorgestern. JR

