Schultersiege bringen Nachwuchs Medaillen ein

Viernheim.Der Nachwuchs des Stemm- und Ringclubs (SRC) bestreitet nicht nur Kämpfe in der Verbandsrunde, die Viernheimer Talente nehmen auch immer wieder an stark besetzten Turnieren in der Region teil. Zuletzt waren einige junge Sportler beim Freistil-Turnier des KSC Friesenheim in Ludwigshafen vertreten. Unter 27 Vereinen holten sich die SRCler Rang zehn.

Die Veranstaltung war mit 250 Teilnehmern sehr gut besetzt. Der Gastgeber hatte deswegen vier Matten ausgelegt, trotzdem gab es beim Ablauf immer wieder Verzögerungen. Das Niveau selbst war aber sehr hoch und die Zuschauer bekamen viele technisch anspruchsvolle Kämpfe zu sehen.

In der E-Jugend wurden Roman Matkov und Ryan Wiegand in der gleichen Gewichtsklasse (23 Kilogramm) eingeteilt, rangen aber in verschiedenen Pools. Deshalb kam es nicht zu einem Clubduell, worüber die beiden befreundeten Jungs sicher froh waren. Roman Matkov belegte den vierten und Ryan Wiegand den fünften Platz.

Rang zwei für Tyler Wiegand

In der D-Jugend war der SRC Viernheim mit drei Startern vertreten. Halilja Azimov hatte es in der 27-Kilo-Klasse sehr schwer, war sie doch mit Abstand die leichteste Teilnehmerin. Deshalb konnte sie auch keinen Kampf für sich entscheiden. Tyler Wiegand startete in der 29-Kilo-Klasse. Dort konnte er alle Kämpfe – mit Ausnahme des Finalkampfs – gewinnen und musste sich mit Rang zwei zufriedengeben. Jason Church zeigte in der stark besetzten 50-Kilo-Klasse eine prima Leistung. Eine fragwürdige Kampfwertung brachte ihn jedoch aus dem Tritt und am Ende auf Platz drei.

In der C-Jugend zeigte Hamza Azimov technisch anspruchsvolles Ringen. Nach vier Schultersiegen musste er sich gegen einen ein Jahr älteren Konkurrenten geschlagen geben, was Platz zwei bedeutet. Nils Gerber startete in der für ihn neuen Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm und hatte dort schwer zu kämpfen. Nach einem Schultersieg in dem sehr stark besetzten Pool musste er die Überlegenheit zweier Gegner anerkennen. Im Kampf um Platz fünf war Gerber dann allerdings wieder erfolgreich. Maurice Tandler musste das Turnier wegen einer Verletzung vorzeitig abbrechen. In der 50-Kilo-Klasse zeigte David Jung eine sehr gute Leistung. Er musste sich zwar gegen zwei ältere Gegner geschlagen geben, kämpfte sich danach mit drei Schultersiegen noch auf den vierten Platz. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019