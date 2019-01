Schupfbälle und Blockabwehr geübt

Viernheim.Der TV 1893 Viernheim ist unter anderem dafür bekannt, dass er gute Jugendarbeit leistet. Unter dem Motto „Jugendförderung“ machten sich nun Moritz Gürtler, Florian Riegler und Noah Veinstein mit ihrem Betreuer Rainer Kullmann auf den Weg in das Trainingszentrum des Tischtennisrekordmeisters Borussia Düsseldorf. Das Zentrum dient gleichzeitig als Trainingsort der Deutschen Tischtennisnationalmannschaft und als Olympiastützpunkt.

Drei Tage lang standen intensive Trainingseinheiten mit professionellen Trainern auf dem Programm. Geschult wurde unter anderem Topspin, Unterschnitt, Blockabwehr sowie Schupfbälle, um nur einige der möglichen Variationen im Tischtennis zu nennen. Der Kurs endete schließlich mit einem Abschluss-turnier aller Teilnehmer. Die Paarungen wurden bunt gemischt, so kam es, dass zwischen den Spielern teilweise große Altersdifferenzen waren. Aber genau dies macht die Faszination für die schnellste Ballsportart eben aus – dass nicht das Alter über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Müde, aber zufrieden trafen die Teilnehmer nach den drei Tagen wieder in Viernheim ein. Gerne hätte man sich noch das Heimspiel der Borussia mit ihrem Topstar Timo Boll angesehen, aber dieses wurde in Döbeln (Sachsen) ausgetragen. Es liegt nun an den Trainern, unter Leitung von Walter Haas, das in Düsseldorf erlernte weiter zu üben und zu vertiefen. red

