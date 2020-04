Schutz aus Plexiglas als neue Geschäftsidee

Viernheim.„Das Telefon klingelt heute schon den ganzen Tag“, sagt Rolf Stadler, Geschäftsführer der Viernheimer Firma Kronenberger. „Gerade eben hat die Gemeinde Heddesheim 30 unserer neuen Spuckschutz-Wände in unterschiedlichen Ausführungen bestellt“, freut er sich. 60 Schutzwände habe er in dieser Woche damit insgesamt schon verkauft. Ab kommenden Montag will Stadler die Produktion aber erst „richtig hochfahren“, erzählt er.

Denn aktuell haben die 15 Mitarbeiter des Unternehmens, das seit mehr als 40 Jahren Spezialwerkzeuge für den Maschinenbau produziert, Betriebsferien. „Einige unserer Kunden und Lieferanten haben zeitweise den Betrieb eingestellt. Das hat sowohl Einfluss auf die Verfügbarkeit von Rohmaterial als auch auf die Auftragseingänge“, berichtet Stadler. „Die Umsatzeinbußen liegen zwischen 30 und 40 Prozent.“ Die neuen Schutzwände als aktueller Verkaufsschlager könnten die Einnahmeausfälle zwar nicht ausgleichen. „Aber immerhin können wir sie damit etwas abfedern, und meine Mitarbeiter haben etwas zu tun“, sagt Stadler. Gleichzeitige leiste man mit der Produktion der Plexiglas-Wände einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus.

Die Idee, vorübergehend Schutzwände statt etwa Werkzeuge für den Turbinenbau zu produzieren, kam Stadler in den Tagen vor Ostern. „Nach zwei Stunden war der erste Prototyp fertig, den wir dann noch weiter verbessert haben.“

Der Schutz könne auf Schreibtischen variabel verwendet werden und sei dank der verstellbaren Füße auch recht flexibel, wenn etwa Kabel auf im Weg seien. „Sollte Publikumsverkehr herrschen oder etwa unter den Mitarbeitern ein Austausch von Dokumenten erforderlich sein, bieten wir auch eine Variante mit einem Ausschnitt an“, so Stadler.

50 Stück pro Tag

In der Standardausführung (ein Meter Breite, 60 Zentimeter Höhe) kostet die Schutzwand 66 Euro. „Wir sind aber bei den Maßen flexibel“, erklärt der Geschäftsführer. Je größer die Fläche werde, desto teurer sei am Ende aber auch die Schutzwand.

Ab Montag können in der Werkstatt der Firma Kronenberger rund 40 bis 50 Spuckschutz-Wände am Tag produziert werden. Stadler glaubt nicht, dass sein reguläres Geschäft zeitnah von den jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen profitiert. „Unsere Kunden sind hauptsächlich selbst Zulieferer. Bis die Krise überwunden ist, wird es noch seine Zeit dauern“, sagt er. Gleichzeitig lobt Stadler aber das Engagement der Stadt. „Es ist schon toll, in welchem Ausmaß Alexander Schwarz von der Wirtschaftsförderung und auch der Bürgermeister sich für die lokalen Unternehmen einsetzten.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.04.2020