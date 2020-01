Schutz für Singvögel

Viernheim.Peter Dresen vom BUND zeigt beim nächsten Treffen im Rahmen des Projekts „Natürlich Viernheim“ am Freitag, 24. Januar, wie Nistkästen gereinigt werden und auf was man dabei achten sollte. Treffpunkt ist 15 Uhr der Parkplatz an der Oberlücke am Eingang zu den Schrebergärten. Die häufigsten heimischen Singvögel wie Meisen, Kleiber oder Rotschwänzchen seien auf natürliche Nisthöhlen oder Kästen angewiesen, um ihre Brut vor Fressfeinden zu schützen heißt es in der Ankündigung. In leeren Nestern, die in verlassenen Kästen verbleiben, siedelten sich allerdings gerne Parasiten wie Zecken, Milben und Vogelflöhe an. Diese könnten Jungvögeln gefährlich werden, da sie Krankheiten übertragen. Gartenhandschuhe sollten mitgebracht werden. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06204/8551 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de ist erwünscht. red

