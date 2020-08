Schutz vor Diebstahl

Viernheim.Die Polizei bietet Bürgern wieder an mehreren Tagen die Möglichkeit, ihre Fahrräder codieren zu lassen. Dadurch sollen sie besser gegen Diebe geschützt werden. Laut einer Pressemitteilung finden die Aktionen an folgenden Terminen statt: Montag, 17. August, von 8 bis 15 Uhr; Freitag, 28. August, von 7 bis 12.30 Uhr; Freitag, 11. September, von 7 bis 12.30 Uhr, sowie Montag, 5. Oktober, von 8 bis 15 Uhr. Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bitten die Beamten um vorherige Anmeldung. Die Möglichkeit dazu besteht montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 06204/93 77 120. Bei den Anrufen sollte bereits die Rahmennummer des Fahrrads mitgeteilt werden. An den Codierungsterminen selbst werden ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis benötigt. Auch Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs müssen mitgebracht werden. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet. pol

