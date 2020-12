Schutzleute gehen in Pension

Viernheim.In wenigen Wochen scheiden in Viernheim zwei Polizisten aus dem Dienst, die über viele Jahre direkte Ansprechpartner der Bürger waren. Schutzfrau vor Ort Silvia Köglmeier und Schutzmann vor Ort Karlheinz Utikal waren auf den Straßen und in zahlreichen Einrichtungen präsent und auch bei zahlreichen Präventionsmaßnahmen für alt und jung engagiert.

„Beide haben hier in Viernheim großartige Basisarbeit geleistet und hinterlassen für ihre Nachfolger große Fußstapfen. Dafür gebührt ihnen unser Dank. Natürlich werden die Positionen wieder besetzt, denn Prävention ist gerade in Kindergärten und Schulen, aber auch für Senioren unheimlich wichtig“, erklärte Polizeihauptkommissar Matthias Seltenreich, der Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, bei der Verabschiedung in kleinem Kreis vor dem Polizeigebäude in der Kettelerstraße. Auch wenn sie die hervorragende Zusammenarbeit mit ihren Kollegen vermissen wird, ist Köglmeier froh, „endlich einmal den Tagesablauf selbst bestimmen zu können“ und nicht nach Dienstplan leben zu müssen. „Ich habe mir auch gerade einen jungen Hund zugelegt, der sicher viel Zeit und Zuspruch braucht.“ Die Frankenthalerin ist sich sicher, dass bei ihr auch als Pensionärin keine Langeweile aufkommen wird.

Es soll trotz Corona ein gelungener Jahresabschluss werden, denn am 30. Dezember feiert sie Geburtstag und an Silvester endet der Dienst offiziell. Angefangen hat alles 1982, als Köglmeier in der zweiten Ausbildungsklasse für Frauen bei der Polizei begann. Zuvor hatte sie bei der BASF in Ludwigshafen eine Lehre absolviert und als Chemiefachwerkerin gearbeitet.

Der Streifendienst beim zweiten Revier in Darmstadt, die Arbeit bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt und der Streifendienst in Ober-Ramstadt wurden von zwei Babypausen unterbrochen. 2008 wechselte Köglmeier zur dezentralen Ermittlungsgruppe nach Viernheim. Seit 2014 ist sie als Schutzfrau vor Ort zusammen mit Utikal an vorderster Front im Einsatz. Wichtige Bestandteile ihrer Tätigkeit waren die Zusammenarbeit mit der Stadt Viernheim sowie die Betreuung des Freiwilligen Polizeidienstes, die Durchführung der Gewaltpräventionsprogramme Prävention im Team (PiT) in den siebten Klassen der Viernheimer Schulen und „Gewalt-sehen-helfen“ für Erwachsene. Nicht zu vergessen ist die Aktion „Blitz für Kids“, bei der Kinder auf ihrem Schulweg Autofahrer kontrollierten.

Gebürtiger Viernheimer

Als gebürtiger Viernheimer kennt Karlheinz Utikal in seiner Heimatstadt jede Ecke und auch die Probleme. „Im Lauf der Jahre hat sich aber viel verändert, und nicht immer zum Guten“, freut sich der Polizeihauptkommissar auf den Ruhestand. Zur Ruhe setzen will er sich aber nicht, denn die Präventionsarbeit wird weiter einen Teil des Lebens bestimmen. „Die liegt mir sehr am Herzen. Ich werde meine ehrenamtliche Tätigkeit als Moderator der Kreisverkehrswacht Bergstraße gerne fortführen und den künftigen Erstklässlern und deren Eltern zum Thema sicherer Schulweg mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Daneben will er sein Hobby Motorradfahren pflegen.

Utikal begann seine Laufbahn 1975 mit der Ausbildung bei der dritten Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main und danach bei der hessischen Polizeischule in Wiesbaden. Es folgten fast 25 Jahre im Schichtdienst beim fünften Polizeirevier in Darmstadt sowie in Viernheim und Bensheim. Dabei war er mehr als zwölf Jahre auch als Hundeführer im Einsatz.

Über die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) Bensheim und das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ging es 2006 endgültig nach Viernheim. „Nach genau 45 Jahren und 123 Tagen gehe ich am 31. Januar in Pension“, erklärt Utikal und blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf eine lange und erlebnisreiche Dienstzeit zurück.

