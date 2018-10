Schwache Offensive sorgt für Zitterpartie

Viernheim.„Schiri, abpfeifen!“ hallte es mehrstimmig von der Tribüne des Waldstadions, wo die wenigen Viernheimer Anhänger das Ende des Spiels gegen die Spvgg Ketsch II herbeisehnten. Schließlich lagen die Hausherren schon seit der Halbzeit mit 2:1 in Führung, gerieten am Ende aber noch einmal mächtig unter Druck. Zuvor hatten die Blaugrünen allerdings haufenweise Torchancen vergeben und mussten deshalb bis zur Schlusssekunde zittern.

Mit dem zweiten Saisonsieg verließen die Südhessen die Abstiegsplätze, müssen aber noch einige Punkte drauflegen, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Dazu bedarf es aber auch einer besseren Chancenverwertung, denn auch am gestrigen Sonntag haperte es einmal mehr im Angriff.

Den besseren Start erwischten die Platzherren. Nach wenigen Minuten vergab Timo Endres die Möglichkeit zur Führung. Der Angreifer hatte Gästekeeper Giesel schon ausgespielt, der Schuss wurde dann aber noch von der Linie gekickt. Kurz darauf landete ein Freistoß von Laurenz Baaß an der Latte. Die Führung erzielten dann die Gäste, als Kevin Klebert eine scharfe Hereingabe ins Netz drückte (21.). Die Viernheimer Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Thomas Sturn, mit Abstand auffälligster Akteur auf dem Platz, setzte zu einem Solo an und traf ins lange Eck (24.).

Weil beide Abwehrreihen immer wieder Schwächen offenbarten, bekamen die Angreifer massenweise Chancen, ließen diese Möglichkeiten aber leichtfertig aus. Als Torhüter Kahnert Gästestürmer Djobo unnötig foulte, zeigte Schiedsrichterin Nadine Rollert auf den Elfmeterpunkt. Der Viernheimer Keeper machte seinen Fehler aber wieder gut und parierte den von Kai Albers schwach getretenen Strafstoß. Kurz vor der Pause gingen die Hausherren nach einem schnellen Angriff von Jason Linhoff in Führung (45.+1).

In der zweiten Halbzeit ging das muntere Fahrkartenschießen vor allem der Gastgeber weiter. Viele gute Kontermöglichkeiten wurden hektisch und unpräzise verschenkt, gleich mehrere glasklare Torchancen blieben ungenutzt. Daniel Limonciello, Robin Englert und Linhoff scheiterten am guten Ketscher Keeper, ein Versuch von Endres, der erneut den Torwart ausgespielt hatte, wurde von der Torlinie gekratzt und René Helbig vergab sieben Meter vor dem Tor mit einem Kullerball die Vorentscheidung. Deshalb mussten sich die Blaugrünen bei Hakan Ülker bedanken, der nach einem Eckball per Kopf auf der Torlinie klärte. Am Ende warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, kamen aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018