Schwäbische Pizza heiß begehrt

Viernheim.Ein großes Angebot an Speisen und vielfältige Gerüche prägen den Bauernmarkt des Rhein-Neckar-Zentrums. Am Freitag verbreitete sich ein besonderer Duft über dem Stadtplatz, denn in einem mit Holz befeuerten Ofen wurden frische Dinnete gebacken. Dabei handelt es sich um eine schwäbische Spezialität, die dem Elsässer Flammkuchen ähnelt. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt dem Ortsverband Mannheim der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe zugute.

Centermanager Patrick Steidl und Doris Gimmy, Mitglied des RNZ-Werbebeirats, rollten den Teig aus und bereiteten die unterschiedlichen Beläge vor. Danach schob Mathias Sauer die Dinnete in den großen Backofen. Nach wenigen Minuten konnten die Marktbesucher die ofenfrischen Köstlichkeiten dann vor Ort genießen.

Die Dinnete wird auch als schwäbische Pizza bezeichnet. Sie ist kleiner als der Elsässer Flammkuchen und besteht aus einer herzhaften Mehlmischung. Die Besucher des Bauernmarkts konnten zwischen Kürbis, Schmand, Käse, Lauch und Speck als Belag wählen. Außerdem standen Krautschnecken auf der Speisekarte, die ebenfalls im Holzofen gebacken wurden. Darüber hinaus gab es Dinnete mit Apfelschnitten, Zucker, Zimt und Karamell. Almuth Ender und Michaela Siebig vom Ortsverband Mannheim der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe stellten am Einkaufszentrum die „Aktion für krebskranke Kinder“ vor und beantworteten Fragen der Passanten. „Es ist schön, dass wir heute wieder hier sein dürfen und bei der Herstellung und dem Verkauf der Dinnete große Unterstützung erhalten haben“, erklärte Almuth Ender und machte auf die Arbeit des Vereins aufmerksam.

Mit dem Erlös der Backaktion werden Projekte für krebskranke Kinder unterstützt. Dazu zählen die Wunschbox, Therapien mit Kunst und Musik, der Klinikclown und die Mutperlen. In Deutschland erkranken nach Angaben des Dachverbandes jährlich rund 2000 Kinder und Jugendliche an Leukämie und bösartigen Tumoren. JR

