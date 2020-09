Schwarz bietet Raum für Vorstellungskraft

Viernheim.Es ist schon Tradition, dass an den Tagen der offenen Ateliers auch Viernheimer Künstler Einblicke in ihre Werkstätten gewähren. Bisher präsentierte stets Kurt A. Arnold Malereien und Skulpturen in der Illertstraße. Corona-bedingt musste er dieses Jahr aber absagen.

Geöffnet hatte dagegen zum ersten Mal das Atelier von Kerstin Scheffer-Bradl. In Pinneberg geboren, wohnt sie seit 2013 mit ihrer Familie in Viernheim. Zugute kamen ihr das großzügige Anwesen der Familie in der Lorscher Straße und das hervorragende Wetter.

Im Hof hingen an den Mauern Werke ihres frühen Schaffens. Daneben standen Bierzeltgarnituren, an denen Erfrischungen und selbstgemachte Snacks serviert wurden. Schatten spendete der große Carport, unter dem weitere Werke der Künstlerin ausgestellt waren. Die meisten Werke konnten die Besucher aber in den Räumen des Yoga-Studios „Balance & Dance“ bewundern, das Scheffer-Bradls Sohn Andreas Rachow betreibt. Das Kulturprogramm war Corona-bedingt verkleinert. Es gab jedoch eine Yoga-Stunde für Anfänger in dem im fernöstlichen Stil angelegten Garten. Außerdem trat das Live-Duo 2 Cafés Longs auf.

Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler Stefan Ackermann führte das Publikum in das Werk Scheffer-Bradls ein. Er begann seinen Vortrag mit dem Werdegang der Künstlerin. Obwohl Scheffer-Bradl schon mit 15 Jahren im Rahmen eines Malkurses der Volkshochschule an einer Ausstellung teilnahm, studierte sie zunächst Hydrogeologie und arbeitete für die Gesellschaft für Strahlenforschung in Braunschweig.

Zwischen 2009 und 2011 studierte sie dann bei dem Konzeptkünstler Konstantin Voit an der Freien Kunstakademie in Mannheim. Nachdem die Familie nach Dresden umgezogen war, hatte sie unter anderem in der dortigen Kunsthalle erste Ausstellungen.

Bunte Grundierung

Bei ihrer Serie „Black Box“ spielt Scheffer-Bradl laut Ackermann auf einen Begriff der Kommunikationstheorie an. Die Künstlerin hat dabei eine bunte Grundierung teilweise mit schwarzer Farbe überdeckt. Dadurch sollen beim Betrachter Freiräume entstehen, die er mit seiner eigenen Vorstellungskraft füllen kann. Wasser fasziniert Scheffer-Bradl. Das drückt sie sowohl in der Fotoserie „Elemente“ als auch in den Gemälden der Serie „Trajektorien“ aus. Bei „Elemente“ fotografierte die Künstlerin Meeresböden in Ufernähe, die durch Wellen und Strudel überlagert und durch farbige Gegenstände surreal verfremdet werden.

In „Trajektorien“ greift sie die Bildelemente der Fotoserie auf und setzt sie mit Farbe und Pinsel in eine eigene Formensprache von turbulenten Strömungen um. Die Bilder wirken abstrakt, sind aber streng genommen dem Hyperrealismus zuzuordnen. Zusammenfassend lobte Ackermann die handwerkliche Gediegenheit und die außerordentlich ausdrucksstarke Formensprache der Künstlerin. Besucherin Christina Knapp war, wie sie sagte, „begeistert darüber, dass hier eine neue Viernheimer Künstlerin ihren eigenen Stil gefunden hat“. kos

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020