„Schwarze Kunst“

Alte Druckmaschinen sind im Museum Benz ausgestellt.

viernheim.Eine Führung durch die Druckwerkstatt im Museum Benz (Großer Stellweg 7-9) bietet die Volkshochschule (VHS) am morgigen Freitag, 5. April, 13 bis 15 Uhr, an. 1951 wurde in Viernheim die Druckerei Helmut Benz gegründet. Heute ist es ein hochspezialisierter Betrieb für die drucktechnische Verarbeitung von Dünndruckpapieren. Dazu zählen etwa die Beipackzettel zu Medikamenten.

Parallel zur Spezialisierung hat der Firmengründer über Jahrzehnte ein privates Druckerei-Museum geschaffen. Besucher können sich bei einem Besuch in die Geheimnisse der „Schwarzen Kunst“ einführen lassen und zugleich die 500-jährige Geschichte des Druckgewerbes kennenlernen. Sie reicht von den beweglichen Bleilettern des Mainzers Johannes Gutenberg bis hin zum modernen Computersatz und digital gesteuerten Druckmaschinen unserer Zeit, wie es in einer Pressemitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle heißt.

Der Besuch der Druckwerkstatt findet unter der Leitung von Ludwig Benz und Pasquale Indorato statt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), unter der Rufnummer 06204/98 84 02 oder online auf der Internetseite vhs.viernheim.de entgegen. red

