Schwarze Kunst zum Anfassen

Viernheim.Karl Hoger nimmt Ahle und Winkelhaken in die Hand und dreht sich dem Setzkasten zu. Zielsicher greift er hinein, nimmt die Buchstaben aus Blei und setzt sie zu den Worten „Druckerei Benz“ zusammen. Die Handgriffe werden blitzschnell ausgeführt – und doch kann man ahnen, wie lange es dauert, bis ein ganzer Text zusammengesetzt ist.

„Zwischen 1400 und 1500 Buchstaben in der Stunde haben wir geschafft“ erinnert sich Karl Hoger. Der Schriftsetzer ist inzwischen nicht mehr im Arbeitsleben, erzählt aber davon im neuen Druckmuseum Benz. In den großen Hallen der Viernheimer Druckerei läuft die aktuelle Produktion auf Hochtouren, tausende Bögen Papier rattern durch die hochmodernen Druck- und Falzmaschinen.

Entwicklung verfolgen

Nebenan, in dem kleinen privaten Museum, kann man den Weg von der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg bis hin zu den heutigen Druckerzeugnissen verfolgen. Das Druckmuseum ist ein Projekt, das Firmengründer Helmut Benz sehr am Herzen lag. Jahrelang lagerte er ausgediente Druckmaschinen ein, immer mit dem festen Vorhaben, sie einmal für ein eigenes Museum zu verwenden.

Die finale Umsetzung seiner Vision erlebt der Firmengründer nicht mehr – er ist im vergangenen Jahr verstorben. Seine Familie, die den Betrieb inzwischen in der dritten Generation weiterführt, hat das Druckmuseum aber eröffnet.

„Es sind alles Maschinen, die auch genutzt wurden“, betont Daniel Benz, dass sein Großvater die Originalmaschinen aus dem eigenen Betrieb gesammelt und andere zugekauft habe.

Mit den alten Setzkästen ist Karl Hoger bestens vertraut. 1959 hat er eine Lehre zum Schriftsetzer begonnen und die Buchstaben für die Worte und Sätze einzelner Zeitungs- und Buchseiten per Hand zusammengesetzt.

Hoger demonstriert, wie der Setzkasten funktioniert, in dem die gängigsten Buchstaben direkt greifbar vor dem Bauch des Setzers angeordnet waren. Später wurde der zu druckende Text auf einer Zeilensetzmaschine getippt – die Maschine ließ die Bleilettern in die Zeilen rutschen und sortierte sie nach dem Druck wieder richtig ein.

Damit konnten die Setzer die Buchstabenzahl pro Stunde mehr als vervierfachen. Das Verfahren mit den austauschbaren Buchstaben wurde schon im 15. Jahrhundert von Johannes Gutenberg erfunden. „Und wir haben so bis etwa ins Jahr 1980 gearbeitet“, erinnert sich Karl Hoger.

Aufs Papier gepresst

Pasquale Indorato, Betriebsleiter der Druckerei Benz, zeigt, wie mit den fertigen Bleisätzen damals gedruckt wurde. Im Museum stehen Maschinen, die sowohl den Hochdruck wie bei Gutenberg als auch das Verfahren des Tiefdrucks ermöglichen. Dazu wird Farbe auf die Bleibuchstaben oder Motive aufgetragen und damit auf das Papier gepresst oder gewalzt.

Eine der Druckmaschinen aus dem Museum war bis zum Jahr 2000 in der Druckerei in Betrieb – da hatten sich die Vorarbeiten bis zum eigentlichen Druck längst weiterentwickelt.

„Ich hab’ eigentlich immer dazu gelernt“, erzählt Peter Schmitt, der seit 40 Jahren in dem Bereich arbeitet. Der Bleisatz sei vom Fotosatz abgelöst worden – die Buchstaben werden auf einer Scheibe eingestellt, dann wird die Blende geöffnet und damit der transparente Film belichtet.

„So eine kleine Scheibe hat unzählige Setzkästen ersetzt“, macht Schmitt den Fortschritt deutlich. 1996 hat man in der Druckerei Benz auf das Setzen am Computer umgestellt, belichtet wurde aber immer noch auf einen Film. Erst zehn Jahre später erfolgte die Umstellung auf Laserbelichtung. Seitdem werden die Druckplatten direkt vom PC aus belichtet und an die modernen Druckmaschinen geschickt. Nur Augenblicke später ist der Papierbogen bedruckt – das hätte sich wohl auch Johannes Gutenberg nicht träumen lassen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019