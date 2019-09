Schwarzer Gürtel für Ludwig Gräff

Viernheim.In Freigericht bei Frankfurt am Main fand eine Landes-Dan-Prüfung der Hessischen Taekwondo Union statt. Zur Teilnahme an dieser Meister-Prüfung hatte sich auch der in der Abteilung Kampfsport beim TV 1893 Viernheim beheimatete Ludwig Gräff angemeldet.

Gräff hatte sich speziell für diese Prüfung zum Schwarzgurt ein Jahr lang mit seinem Prüfungspartner und Trainer Gerhard Strahl vorbereitet. Nicht nur im regulären Training, sondern auch an Wochenenden, Feiertagen, zu Hause und soweit möglich in den Pausen am Arbeitsplatz wurde trainiert. Angesichts des Prüfungsumfanges war dies unerlässlich. Es mussten nicht nur drei jeweils aus mehreren Dutzend Techniken bestehende Formenläufe fehlerfrei gezeigt werden, sondern auch ein dem Niveau entsprechend abgesprochener Kampf, Selbstverteidigung in sämtlichen Varianten – mit und ohne Waffen – sowie drei Bruchtests absolviert werden. Während der viereinhalbstündigen Veranstaltung stellte Gräff, mit 59 Jahren ältester von elf Teilnehmern, teilweise die jüngeren Meisteranwärter in den Schatten. So schafften es das Duo Gräff/Strahl als einzige, die ansonsten zurückhaltenden Zuschauer nach Abschluss ihrer Selbstverteidigungsvorführung zu einem spontanen Begeisterungssturm hinzureißen, bei welchem sogar die drei Landesprüfer Applaus zollten.

Gräff wurde von den Prüfern, auch bereits beim verpflichtenden Vorbereitungslehrgang ein sehr hohes Können bescheinigt, welches über den Anforderungen des angestrebten ersten Dangrades liegt. So verwunderte es am Ende der Prüfung auch nicht, dass Ludwig Gräff die Urkunde zum Taekwondo-Meister ausgehändigt wurde und er nunmehr den schwarzen Gürtel tragen darf. red

