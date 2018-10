Schwarzes Wochenende

Viernheim.Einmal mehr standen die beiden Viernheimer A-Ligisten am Wochenende mit leeren Händen da. Sowohl für die SG Viernheim (0:4 gegen SV Schriesheim) als auch für die zweite Garnitur des TSV Amicitia (1:4 gegen den SC Käfertal) setzte es deutliche Heimniederlagen. Die Orangenen sind damit auf Rang 13 abgerutscht, die Reserve der Blaugrünen steht auf Platz zwölf. Die Abstiegsplätze sind also nicht mehr allzu weit entfernt, was in beiden Lagern für Unruhe sorgen dürfte. Schließlich hatte man sich vor Saisonbeginn zumindest im SG-Lager ganz andere Ziele gesetzt.

SG Viernh. – SV Schriesh. 0:4 (0:4)

Das Endergebnis stand schon zur Pause fest, als die Gäste eine deutliche 4:0-Führung herausgeschossen hatten. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken ließen es die Schriesheimer danach etwas gemächlicher angehen, gerieten gegen biedere Hausherren dennoch nie ernsthaft in Gefahr. Die Partie war eigentlich schon innerhalb weniger Minuten entschieden. Mustafa Arikan hatte die favorisierten Gäste in der 22. Minute in Führung gebracht. Drei Minuten später traf Seedy Tunkara zum 0:2. Keine 60 Sekunden danach hieß es sogar 0:3, diesmal war Marius Lohnert erfolgreich gewesen.

Für SG-Keeper Dennis Steiner gab es in der 36. Minute dann endlich mal etwas zu halten, als er einen Foulelfmeter von Arikan parierte. Der traf aber im Nachschuss zum 0:4. Mit diesem Zwischenstand wurden auch die Seiten gewechselt. Die Viernheimer brachten zwar zwei neue Kräfte ins Spiel, viel änderte sich dadurch aber nicht. Schriesheim verwaltete den Vorsprung souverän.

TSV A. Viern. II – Käfertal 1:4 (0:1)

Dem SC Käfertal gelang auf dem Kunstrasenplatz im Viernheimer Waldstadion ein Befreiungsschlag. Die Mannheimer gewannen aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 4:1 und konnten sich aus dem Tabellenkeller verabschieden. Gästetrainer Ralf Dalmus hatte sich diesmal selbst die Kickstiefel angezogen und zog in Abwehr und Mittelfeld gekonnt die Fäden. Immer wieder war er Ausgangspunkt für gefährliche Szenen. Unter anderem bereitete er mit einem Freistoßtrick die 2:1-Führung durch Claudio Petrucci vor (78.). Dabei sah das junge Team von Trainer Karsten Welle ganz schön alt aus.

Die Halbzeitführung der Gäste hatte Routinier Claus Bopp erzielt (37.). Kurz nach der Pause konnte Marco Compagnino (50.) ausgleichen. Claudio Petrucci (78.) und Christopher Steinhauer (86.) verwandelten in der Schlussphase zwei fragwürdige Foulelfmeter zum letztendlich verdienten Endstand. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018