Schwere Aufgabe

Viernheim.Im ersten Pflichtspiel nach der WM-bedingt verlängerten Winterpause haben die Badenliga-Handballer gleich eine große Aufgabe zu bewältigen. Heute Abend um 20 Uhr müssen die Herren des TSV Amicitia beim Tabellenführer HC Neuenbürg antreten. Die Gastgeber konnten am Wochenende im Spitzenspiel gegen die TSG Plankstadt einen hart umkämpften Auswärtserfolg feiern und sich damit auf Platz eins schieben. Einen seiner zwölf Saisonsiege feierte der HC Neuenbürg zu Beginn der Runde in Viernheim, wo er mit 36:28 gewann. Allerdings haben sich die Viernheimer Jungs von Trainer Frank Herbert in den letzten Wochen des alten Jahres kontinuierlich gesteigert. Mittlerweile ist das Team im Mittelfeld der Tabelle angekommen und verabschiedete sich mit einem 36:25 beim TSV Birkenau in die Winterpause.

Wenn die Mannschaft es schafft, diese Leistung auch im neuen Jahr abzurufen, hat das heutige Auswärtsspiel sicherlich einen offenen Ausgang. Der Coach muss auf Torwart Raul Lazaro Garcia sowie die Feldspieler Leon Schaal und Dominik Seib verzichten, die verletzungs- und krankheitsbedingt nicht zum Einsatz kommen können.

Derby der Reserveteams

Auch die Herren 2 sind wieder im Einsatz. Morgen geht es zum Derby der Reserveteams zur SG Heddesheim 2 (13.15 Uhr). Die Partie der Handballdamen am Sonntag ist verschoben worden, Anwurfzeit für das Match in Brühl ist um 14.45 Uhr – damit alle die WM-Finalspiele verfolgen können. Die Viernheimer Handballerinnen sind gegen den TV Brühl auf Wiedergutmachung aus, schließlich gab’s im Hinspiel eine 24:35-Niederlage. Doch in den folgenden Spielen bewiesen die Südhessinnen Stärke und gingen als Tabellenführer in die Winterpause. Wie der Leistungsstand nach der mehrwöchigen Pause ist, bleibt abzuwarten, es werden zwei hochmotivierte Gegner aufeinandertreffen. su

