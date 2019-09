Schwere Gegner warten

Viernheim.Es war ein schwarzes Wochenende für die Handballer. Zum Saisonauftakt verloren drei Mannschaften ihre Heimspiele. An diesem Wochenende wollen die Teams des TSV-Amicitia endlich punkten.

Den Beginn in die neue Runde hatten sich vor allem die Herren 1 anders vorgestellt. Mit 0:2 Punkten stehen sie im zweiten Spiel schon etwas unter Druck. Am Sonntag Abend um 18 Uhr gastieren sie bei der HSG St. Leon/Reilingen. Die Spielgemeinschaft hatte vor Wochenfrist noch kein Spiel und empfängt die Viernheimer zum Saisonauftakt. Beim TSV Amicitia fokussierte man sich nach dem enttäuschenden Ergebnis im Heimspiel schnell wieder auf die anstehende Auswärtsaufgabe. Trainer Christian Müller steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung – Dennis Hoffmann und Leon Schaal sind verletzt und müssen aussetzen. Holger Hubert konnte in der vergangenen Woche wegen einer Blessur nicht trainieren, wird aber zumindest auf der Bank sitzen. Während die Herren 2 nach der Auftaktpleite spielfrei sind, haben die Herren 3 ihr erstes Saisonspiel. Am Sonntag um 16 Uhr trifft die Aufstiegsmannschaft im Vorspiel der Badenliga auf die HSG St. Leon/Reilingen 2.

Nach der knappen Niederlage zum Saisonauftakt gegen den TSV Rot haben die Damen erneut einen starken Gegner. Das klare Saisonziel der HSG Mannheim lautet nämlich Wiederaufstieg. Die Mannheimerinnen starten als Oberliga-Absteiger in der Badenliga und feiern mit dem Spiel gegen die Viernheimerinnen ihre Saisonpremiere. Spielbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr in der Richard-Möll-Halle in Mannheim. Die „Flippers“ sind bekannt für eine starke Abwehrarbeit. Und gerade was die Angriffsleistung und die Anzahl von technischen Fehlern angeht, müssen die Viernheimerinnen im Vergleich zum Heimspiel eine Schippe drauf legen. Personell kann das Trainerduo Steffi Dietrich/Dennis Hoffmann immer noch nicht aus den Vollen schöpfen und muss auch weiterhin auf wichtige Spielerinnen, vor allem aus dem Rückraum, verzichten.

Auch die Jugendmannschaften des TSV Amicitia sind am Sonntag allesamt auswärts gefordert. Die Veirnheimer B-Jugend tritt um 11.30 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach an. Die A-Jugend hat es um 13.15 Uhr mit der HG Oftersheim/Schwetzingen zu tun. Die C-Jugend läuft um 15 Uhr beim TSV Steinsfurt auf. Bei den Mädchen ist nur die D-Jugend am Ball, die SG Vogelstang/Viernheim spielt am Sonntag um 11 Uhr beim SV Waldhof Mannheim. su

