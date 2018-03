Anzeige

Viernheim.Das Kellerduell mit dem FC Freiburg-St. Georgen fiel am vergangenen Wochenende den Witterungsverhältnissen zum Opfer (nachgeholt wird es am 1. Mai um 14.30 Uhr). Dafür kommt morgen eine Spitzenmannschaft ins Stadion an der Lorscher Straße. Die Fußballerinnen treffen um 14 Uhr auf den SV Hegnach. Die Gegner belegen derzeit den zweiten Platz in der Oberliga und haben erst ein Spiel verloren. Mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hegau hat Hegnach noch alle Chancen auf den Meistertitel.

Die Frauen werden also sicherlich hochmotiviert in Viernheim antreten. Das macht die Aufgabe für die Mannschaft von Patrick Kloskalla und Markus Rohr nicht einfacher. Immerhin zeigt die knappe 0:1-Hinspielniederlage, dass das Spiel kein chancenloses Unterfangen sein muss. Dem TSV Amicitia fehlen immer noch wichtige Punkte gegen den Abstieg. Eigentlich müssten diese Zähler aber gegen die direkten Konkurrenten geholt werden und nicht gegen die Spitzenteams. So haben die Viernheimerinnen morgen nichts zu verlieren und können nur für eine Überraschung gegen die favorisierten Hegnacher sorgen. su