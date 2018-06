Anzeige

Praktika haben geholfen

„Der Studiengang war internationale Betriebswirtschaftslehre, mit einem sprachlichen Schwerpunkt und sehr praxisorientiert“, erzählt er den heutigen AMS-Schülern. Aktuell arbeitet er, wieder nach Viernheim zurückgezogen, von zuhause aus für das Marketing einer amerikanischen Computerfirma: „Ich telefoniere und bearbeite Mails…“ ob das nicht langweilig sei, fragt ein Schüler. Andreas Dewald lacht: „Ich mache ja auch etwas anderes, zum Beispiel digitale Werbekampagnen planen.“ Zehn Jahre arbeitet Dewald jetzt in dem Unternehmen, ist bis zur Stufe eines Directors aufgestiegen. Regelmäßig reist er zu Kollegen ins Ausland, nach England, Holland oder in die USA. Die Schüler wollten wissen, ob dieser Beruf von Anfang an der Traumjob war. Dewald erinnert sich: „Nein, auf keinen Fall. Ich habe viele Jobbörsen und solche Gesprächsrunden besucht, bis ich mich nach dem Abitur für ein Studium entschieden habe. Heute hat man ja noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren“, denkt Dewald an das Internet der späten 90er-Jahre zurück. Seine erste Anstellung hat er über eine Internetplattform gefunden und zog nach Leipzig. „Es hat mir geholfen, dass ich während des Studiums schon viele Praktika gemacht habe“, gibt er einen nützlichen Tipp mit auf den Weg.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.06.2018