Schwierige Aufgabe wartet

Viernheim.Auch am Wochenende der doppelten Handballer-Fastnacht rückt der Sport nicht in den Hintergrund. Sieben Heimspiele stehen für den TSV Amicitia auf dem Programm, die Herren 1 spielen zur ungewohnten Zeit am Sonntagabend in der Rudolf-Harbig-Halle.

Für die Badenliga-Männer wartet um 18 Uhr mit der HSG St. Leon/Reilingen eine schwierige Aufgabe, denn es ist erneut ein Gegner aus dem näheren Tabellenumfeld. Die HSG hat zwar lediglich zwei Pluspunkte mehr als Viernheim auf dem Konto, liegt aber fünf Plätze vor dem TSV Amicitia. In den vergangenen Wochen konnte die HSG zunächst Tabellenführer Neuenbürg und zuletzt auch Friedrichsfeld deutlich mit 29:21 bezwingen.

Der TSV Amicitia läuft dagegen Gefahr, wieder in die abstiegsbedrohte Region zu rutschen. Das Team von Trainer Frank Herbert darf sich keine längere Schwächephase erlauben, wenn es einen sicheren Mittelfeldplatz halten will. Allerdings werden mindestens fünf Spieler ausfallen. Seel und Schaal fehlen verletzungsbedingt, Patrick Koch (berufsbedingt) und Ronny Unger (Studienfahrt) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Im Abschlusstraining verletzten sich dann noch Holger Hubert und Jan Willner. Spielmacher Holger Hubert wird definitiv zwei Wochen ausfallen, bei Jan Willner steht noch ein Fragezeichen hinter einem Einsatz am morgigen Sonntag.

Damen in der Favoritenrolle

Unmittelbar vor den Herren 1 gehen die Damen 1 auf das Parkett (16 Uhr). Im Spiel gegen den TSV Rintheim sind die Viernheimerinnen einmal mehr in der Favoritenrolle. Die Mannschaft aus Rintheim hat als Aufsteiger einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Badenliga gemacht: Durch den 32:27-Erfolg gegen den TV Schriesheim liegen die Karlsruherinnen nun auf dem neunten Tabellenplatz und damit sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Das Hinspiel ist den Südhessinnen noch in sehr guter Erinnerung, da machten die Viernheimerinnen einen 2:11-Rückstand wett und gewannen mit 26:24.

Ganz so spannend möchte es Matthias Kolander mit seiner Mannschaft nicht machen. Dabei kann der Trainer wieder auf einen breiteren Kader bauen. Musste das Team vor zwei Wochen noch Angelina und Larissa Geißinger aus dem „Handballruhestand“ reaktivieren, kann es diesmal wieder auf Vivienne König, Luisa Hoffmann und Béatrice Leuthner zurückgreifen. Einzig Elisa Leusmann ist noch im Urlaub, und Lara Günther wird erst ab März wieder an den Spielbetrieb herangeführt.

Auch heute wird Handball in der Harbighalle gespielt. Nach der männlichen E-Jugend (13.30 Uhr gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen) gehen die Herren 3 um 15 Uhr aufs Feld und wollen gegen die TG Laudenbach 2 ihre Tabellenführung untermauern. Die Herren 2 spielen um 17 Uhr gegen den TVG Großsachsen 3. Der Handballsonntag beginnt um 12.30 Uhr mit der Partie der männlichen D-Jugend gegen die JSG Rot/Malsch. Um 14 Uhr steigt das Spiel der männlichen B-Jugend gegen die TSG Wiesloch. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019