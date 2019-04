„Schwierige Zeit überstanden“

Viernheim.„Für uns erfüllt sich ein Traum“, erklärt Beate Meyer, die Leiterin des Kleiderladens der Arbeiterwohlfahrt (AWO), bei der Einweihung von dessen Erweiterungsbau. „Die Kunden konnten sich kaum bewegen“, beschreibt sie die vorherige Situation in der Einrichtung im Katholischen Sozialzentrum am Vogelpark. Auch an diesem Tag der Einweihung ist es sehr voll zwischen den Kleiderstangen und Regalen. Zur Eröffnung gibt es alle Artikel zum halben Preis, außerdem locken Häppchen und Rosen für die Kunden.

Der Laden bietet gut erhaltene und teilweise neuwertige Kleidung und Schuhe für Erwachsene an. Auch Tisch- und Bettwäsche, Handtücher, Gardinen und Taschen finden sich dort. Das gesamte Warenangebot speist sich aus Spenden. Alles wird von zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sortiert und im Verkaufsraum präsentiert. Dieser hat durch den 30 Quadratmeter großen Anbau nun eine Fläche von rund 100 Quadratmetern.

Mehrere Verzögerungen

Der Weg zur Erweiterung war nicht einfach, wie Meyer in einem kurzen Rückblick zeigt. Seit 1975 gibt es den Kleiderladen, er war an verschiedenen Standorten in Viernheim angesiedelt, bevor er schließlich 2010 ins Sozialzentrum zog. 2016 habe dann der damalige Pfarrer von St. Hildegard-St. Michael Angelo Stipinovich angefragt, ob der Raum reiche. In der Folge hätten die Planungen für die Erweiterung begonnen.

Aufgrund des „Baubooms“ sei es jedoch zunächst schon schwierig gewesen, überhaupt Handwerker für ein so kleines Projekt zu finden. Durch organisatorische und technische Probleme verzögerte sich die Fertigstellung immer weiter. „Im Geiste hatten wir schon alles eingerichtet, aber zwischendurch wäre uns fast der Glauben abhanden gekommen“, erzählt Meyer. Der Laden blieb während der Baumaßnahmen geöffnet, was die Ehrenamtlichen vor zahlreiche Herausforderungen stellte. „Es war eine schwierige Zeit, und es war eine schmutzige Zeit“, erinnert sich Meyer.

Inzwischen sind die Arbeiten zumindest im Inneren abgeschlossen. Unter anderem gibt es im Anbau nun eine Holztheke direkt am Fenster, auf der die Helfer eintreffende Kleidungsstücke begutachten und sortieren können. Außerdem verfügt der Laden jetzt über eine kleine Kaffeebar.

Im Außenbereich bleibt allerdings noch etwas zu tun. Die Fassade ist bisher nicht verputzt. Rund 65 000 Euro hat der Anbau gekostet. Vorfinanziert wurde alles von der Kirche, der Kleiderladen bezahlt den Betrag nach und nach über die Miete ab.

Bei der Einweihung ist auch der Pfarradministrator von St. HiMi, Erhard Schmitt, dabei. Er segnet den Erweiterungsbau und lobt das ehrenamtliche Engagement und das „enge Gefüge“ der Mitarbeiterinnen: „Das stärkt den Glauben und gibt Zuversicht.“ Gleichzeitig stehe der Laden für Nachhaltigkeit. Diesen Aspekt betont auch Meyer: „Wir wollen die Kleidung in der Nutzung behalten, auch um Ressourcen zu schonen.“ Vieles, was abgegeben werde, sei noch in einem sehr guten Zustand. Einkaufen kann im Kleiderladen daher jeder. Der Nachweis von Bedürftigkeit ist nicht nötig.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019