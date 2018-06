Schwimmen im Hafenbecken

Anzeige

Viernheim.So gut wie noch nie sind die Bundesliga-Damen des TSV Amicitia in die Saison gestartet, mit dem fünften Platz im Auftaktrennen im Kraichgau haben sie zudem die bislang beste Platzierung erreicht. Diesen guten Eindruck wollen die Viernheimerinnen auch beim zweiten Saisonwettkampf bestätigen. Morgen um 12 Uhr geht es in Düsseldorf erneut um Zeiten, Platzierungen und Punkte.

Der TSV Amicitia schickt diesmal Kathrin Halter, Franziska Schildhauer, Ursula Trützschler und Delphine Halberstadt, die nach verletzungsbedingter Pause ihr erstes Bundesliga-Rennen seit über einem Jahr bestreiten wird, an den Start. Die Damen reisen heute zusammen mit den Herren des SV Nikar Heidelberg nach Düsseldorf. Eingebettet in das Wettkampfgeschehen sind die deutschen Meisterschaften der Elite, der U23 und der Altersklassen. Deshalb ist am Rhein auch eine größere Anzahl an Profiathletinnen am Start. Die nationale Spitze wird von Laura Lindemann angeführt, die mit Anja Knapp und Sophia Saller um den Meistertitel kämpfen wird.

Starke Konkurrenz

In dem stark besetzten Rennen wollen die vier Viernheimer Starterinnen versuchen, an aussichtsreichen Positionen aus dem Wasser zu kommen. Geschwommen werden die 750 Meter im Düsseldorfer Hafenbecken. Danach warten 20,8 Kilometer auf der anspruchsvollen Radstrecke mit vielen Wendepunkten und scharfen Kurven auf die Athletinnen. Die Damen des TSV Amicitia wollen in die ersten Gruppen fahren, um dann die zwei Laufrunden am Rhein anzugehen. Nach fünf Kilometern steht fest, auf welchen Platzierungen die Viernheimerinnen ankommen und was das in der Addition für die Tageswertung bedeutet.