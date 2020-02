Schwimmer zeigen gute Leistungen

Viernheim.Die Athleten des Viernheimer SV lieferten beim alljährlichen Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen in Rüsselsheim spannende Wettkämpfe ab. Im starken Teilnehmerfeld der Kreisliga I gelang es sowohl den Frauen als auch den Männern, gute Leistungen abzurufen. Mit großem Teamgeist und einer guten Vorbereitung durch das Trainergespann Hintze, Binninger und Kühn in den vergangenen Wochen schwammen die Frauen auf den zweiten Podestplatz, während sich das Männer-Team den dritten Platz erkämpfte. Zahlreiche persönliche Bestzeiten ließen den nur knapp verpassten Aufstieg zur Nebensache werden. Ein besonderes Ereignis gab es auch zu verzeichnen: Nina Heidemann stellte über 200 Meter Brust in einer Zeit von 2:56,85 Minuten einen neuen Vereinsrekord auf. Noch nie zuvor war eine Schwimmerin des VSV auf dieser Strecke unter dieser Zeit geblieben. ( red

