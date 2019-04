Schwimmverein hat Oberwasser

Viernheim.Vor gut sechs Jahren stand das Schicksal des Viernheimer Schwimmvereins auf Messers Schneide: Übernahme durch einen anderen Verein bis hin zur Auflösung stand im Raum. Letztendlich hatte sich aber ein neues Führungsteam gefunden, das den Schwimmverein wieder in ein ruhiges Fahrwasser führte. Bei der Jahreshauptversammlung konnte vor wenigen Tagen ein komplett neuer und recht junger Vorstand gefunden werden, von dem sich die Schwimmsportler weiter Oberwasser versprechen.

Die Veranstaltung im Stiftungshaus war bestens vorbereitet, sowohl was den Rückblick auf das vergangene Jahr als auch die Neuwahlen betraf. Entsprechend zügig wurde die Tagesordnung abgearbeitet. Klaus Karrer, der nach sechs Jahren als erster Vorsitzender sein Amt zur Verfügung stellte, ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und konnte dabei viele positive Aspekte in Erinnerung rufen.

Erfolge bei Wettkämpfen

Sowohl die Nachwuchsarbeit, die für ein Plus an jungen Schwimmern gesorgt hat, wie auch die Kassenlage sorgte für zufriedene Gesichter bei Verantwortlichen wie auch bei den Mitgliedern. Der Mitgliederstand beträgt derzeit 215, gut die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Sportwart Hintze berichtete von zahlreichen Veranstaltungen, die von den Viernheimern meist mit Erfolg besucht worden waren. Leider nutzten einige Sportler nicht die Chance, trotz Qualifikation an den hessischen Meisterschaften teilzunehmen. Nicht zu vergessen die Wettbewerbe, die im heimischen Hallenbad ausgerichtet wurden.

Der Kassenbericht von Inge Dietrich, die nach 20 Jahren mit lobenden Worten, Geschenken und Beifall verabschiedet wurde, wies einmal mehr einen Überschuss auf. Dieser soll in Trainingsgeräte investiert werden. Schließlich haben die Übungsstunden in der Vergangenheit einen großen Zulauf erlebt, was kurzzeitig zu einigen organisatorischen Problemen geführt hatte. Außerdem soll der in die Jahre gekommene Vereinsbus in absehbarer Zeit gegen ein neueres Fahrzeug ausgetauscht werden.

Für die erforderlichen Vorstandswahlen hatte sich im Vorfeld ein junges Team zusammengefunden, das die erfolgreiche Arbeit der Vorgänger fortsetzen möchte, aber auch neue Akzente setzen will. „Ich hätte vor einem halben Jahr noch nicht daran gedacht, heute als Vorsitzender aus der Mitgliederversammlung zu gehen. Jetzt gilt es, mit dem schlagkräftigen Team den Verein für die Zukunft gut aufzustellen“, erklärte Heiko Krause kurz nach seiner einstimmig erfolgten Wahl durch die 36 anwesenden Mitglieder. Unterstützung gibt es von den Vorstandsmitgliedern Jochen Krause (zweiter Vorsitzender), Saskia Novotny (Kassenwartin) und Michael Hintze (Sportwart) sowie den Beisitzern Dirk Dewald, Daniel Kühn, Dominik Fiebig, Tanja Lesker, Patrick Skowronek und Kassenprüferin Emira Kelmendi.

Zu den ersten Aufgaben des frisch gewählten Gremiums dürfte die Gestaltung des Vereinsjubiläums zählen, denn der Schwimmverein wird in diesem Sommer 40 Jahre alt. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019