Schwitzen beim Zumba

Viernheim.. Nach der Yogastunde auf der Liegewiese und Aquafitness im Nichtschwimmerbecken stand im Rahmen der Aktion „Sport & Bad“ nun ein Zumba-Kurs auf dem Programm. Bei perfekten äußeren Bedingungen legte Kursleiterin Olena Lederle im Waldschwimmbad gleich ein ordentliches Tempo vor und bot den Teilnehmerinnen auf der Liegewiese ein intensives 60-minütiges Trainingspensum. Die beiden vorherigen Sporteinheiten am Freitag und Samstag waren wegen des schlechten Wetters ausgefallen.

Zumba kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen und internationalen Tänzen, verbunden mit der passenden Musik. Entstanden ist diese Form der Bewegung durch einen Zufall. Ein kolumbianischer Fitnesstrainer hatte bei einem Aerobic-Kurs die passende Musikkassette vergessen und nahm stattdessen ein Band mit Latinosongs aus seinem Autoradio. Allerdings musste er das schnelle Tempo dieser Lieder den Möglichkeiten der Kursteilnehmer anpassen, und so wurde Zumba geboren.

Am Mittwoch, 17. Juli, steht Aquafitness im Waldschwimmbad auf dem Programm. Ab 18 Uhr geht es im Nichtschwimmerbecken mit dem einstündigen Training los. Die weiteren Kurse sind am Donnerstag, 18. Juli, 10.30 bis 11.30 Uhr (Yoga), am Freitag, 19. Juli, 17 bis 18 Uhr (Zumba), und am Samstag, 20. Juli, 11 bis 12 Uhr (Aquafitness). JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019