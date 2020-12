Sechs neue Infektionen

Viernheim.In Viernheim zählt das Kreisgesundheitsamt inzwischen 728 vom Coronavirus betroffene Menschen. Am Samstag und am Sonntag meldete der Kreis Bergstraße jeweils drei Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis stieg am Wochenende auf 4297. Eine 76-jährige Person aus Fürth starb im Zusammenhang mit dem Virus, teilte das Landratsamt am Sonntagabend mit. Lampertheim ist mit 20 Neuinfektionen, die dort am Wochenende registriert worden sind, erneut die Kommune mit den meisten Fällen im Kreis. Es befinden sich laut Kreisverwaltung 91 Menschen mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Die Inzidenz liegt bei 220,34. Nun gilt Stufe „schwarz“ im Kreis, unter anderem mit Ausgangsbeschränkungen.

