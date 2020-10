Sechs weitere Infektionen in Viernheim

Viernheim.Sechs weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen sind am Freitag aus Viernheim gemeldet worden, zwei dieser Fälle stehen in Zusammenhang mit der Albertus-Magnus-Schule. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Damit sind aus der Stadt 75 aktive Fälle bekannt. Infolge der jüngsten Infektionen an der AMS und der Alexander-von-Humboldt-Schule (wir berichteten) kündigt die Kreisverwaltung umfangreiche Tests an. An der AvH würden voraussichtlich 30 Personen auf das Virus getestet, am bischöflichen Gymnasium gelte dies für 70 Personen.

Mehrere Infektionsfälle hat es auch unter den Mitarbeitern einer Viernheimer Autolackiererei gegeben. Das bestätigte die Pressestelle des Kreises Bergstraße auf Anfrage dieser Redaktion. Für alle engen Kontaktpersonen werde Quarantäne verhängt. Für das Kreisgebiet wurden am Freitag 36 neue Infektionen gemeldet. Hier sind 451 aktive Fälle bekannt. 13 Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich in einem Krankenhaus im Kreis. Zudem besteht bei vier Patienten ein entsprechender Verdacht.

Wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen bietet Bürgermeister Matthias Baaß am Samstag, 24. Oktober, den Bürgern zwei Möglichkeiten, Fragen an ihn zu richten: Um 14 Uhr ist zunächst eine Videokonferenz geplant. Die Einwahldaten für das virtuelle Treffen lauten: https://global.gotomeeting.com/join/667146621 (Zugangscode: 667-146-621). Im Anschluss, von 15.30 bis 17 Uhr, ist der Verwaltungschef telefonisch unter der Nummer 06204/98 82 48 zu erreichen.

Eindringlicher Appell

In einer Videobotschaft hat sich Baaß am Freitag erneut an die Bürger gewandt. Er erläutert darin das „vielfältige Infektionsgeschehen“ im Kreis und die aktuell gültigen Regeln. Abschließend richtet der Bürgermeister den eindringlichen Appell an die Viernheimer, durch die Reduzierung der sozialen Kontakte die Infektionszahlen zu verringern: „Tragen Sie bitte dazu bei!“ wk

Info: Videobotschaft von Matthias Baaß unter viernheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020