Viernheim.Am Pfingstsonntag bekräftigten 24 junge Menschen mit der Konfirmation ihre Taufe. In der Auferstehungskirche am Berliner Ring fanden unter der Leitung von Pfarrer Markus Eichler gleich zwei Gottesdienste statt.

Dazwischen spielte vor der Kirche der evangelische Posaunenchor auf. Außerdem hatten Familienangehörige, Freunde und Bekannte die Möglichkeit ein Gruppenfoto zu schießen. Bereits am Vorabend fand an gleicher Stelle ein Abendmahls-Gottesdienst statt, indem die Konfirmanden-Gruppe mit der Gemeinde am Abendmahl teilnahm.

Eine gewisse Nervosität war den Konfirmanden vor dem Festgottesdienst trotzdem anzumerken. Das war nicht verwunderlich, ist es doch der offizielle Abschluss des knapp einjährigen Konfirmandenunterrichts, in dem die Jugendlichen an das Erwachsen sein herangeführt wurden. Höhepunkt ist am Ende die Einsegnung, die diesmal von Pfarrer Eichler vorgenommen wurde. Die Konfirmation ist ein Schritt hin zum Erwachsenwerden. Jede und jeder muss dabei seinen eigenen Weg suchen und finden. Dass man über die eigene Religion Bescheid weiß, gehört dazu.