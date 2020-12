Segensaufkleber im Briefkasten

Viernheim.Kinder und Jugendliche, als Könige verkleidet, ziehen mit einem großen Stern in der Hand von Haus zu Haus. Sie singen und erzählen von der Geburt des Herrn und sammeln Spenden für Kinder in Not. So wie sonst üblich wird die Sternsinger-Aktion 2021 jedoch nicht ablaufen können, denn mit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ist sie nicht durchführbar.

„Aber wir wollen die Aktion nicht vergessen“, betont Gemeindereferent Herbert Kohl. Das Dreikönigssingen habe im Vorjahr in Deutschland 52 Millionen Euro Spenden erbracht, „und dieses Geld wird ja weiterhin für die Hilfsprojekte auf der ganzen Welt benötigt“.

Die katholische Kirche hat sich daher eine Alternative überlegt: „Wir versuchen, jedem Haushalt einen geweihten Segensaufkleber und ein Segensgebet den Briefkasten einzuwerfen“ , erklärt Kohl. Kinder und Jugendliche, die sonst bei den Sternsingern mitgewirkt haben, übernehmen die Verteilung. Wer in den Tagen um den 6. Januar noch mithelfen möchte, kann sich bei Herbert Kohl melden.

Mit dem Aufkleber können die Viernheimer dann selbst ihre Wohnung oder ihr Haus segnen. Die Sternsinger haben dazu einen kurzen Film aufgenommen. Nach Weihnachten ist das Video auf der Homepage unter www.katholische-kirche-Viernheim. zu sehen.

Die frohe Botschaft von der Geburt Jesu verkünden die Sternsinger-Gruppen – jeweils aus einer Familie zusammengestellt – aber auch vor Ort: Eine Gruppe ist im Gottesdienst am 6. Januar um 9 Uhr zu Gast. Am Nachmittag, von 12 und 13 Uhr, zwischen 15 und 16 Uhr sowie von 18 bis 19 Uhr sind sie außerdem an der lebendigen Krippe an der Michaelskirche.

