Sehnsucht nach Dunkelheit

Beim „Fest der Dunkelheit“ besinnen sich die Gäste auf ihr Innerstes. © Todt

Viernheim.Der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung feierte in der Kulturscheune ein „Fest der Dunkelheit“. Die stellvertretende Vorsitzende Ingelore Bonfert hatte dazu eingeladen, denn auch die Dunkelheit habe ihre Qualitäten. Sie bringe die Menschen dazu, nach innen zu blicken, zur Besinnung zu kommen und Stille zu erfahren, wie Bonfert erklärte. Schon alte japanische Quellen berichteten von einer Sehnsucht nach der Nacht.

In der Mitte der Kulturscheune stand ein kleines Tannenbäumchen im Kreis brennender Kerzen. Auch die Besucher der Veranstaltung bildeten um diese Lichterkette einen Kreis, bevor das „Fest der Dunkelheit“ mit einer Meditation begann. Im Anschluss daran las Ingelore Bonfert drei Geschichten über den Einfluss der Dunkelheit auf die Menschen vor. Die Hinwendung zur kühlen Nacht gebe es heute in vielen Wüsten Afrikas und Südamerikas – in besonderen Hitzejahren auch in Europa. Die anschließend gesungenen Lieder aus Afrika, England und Deutschland waren Anregungen zur Bildung von Gemeinschaften. Gesungen wurden sie in englischer und deutscher Sprache.

Bei der folgenden Diskussion wurde auch auf Gesundheitsgefahren durch langanhaltende Dunkelheit hingewiesen, da im Körper ohne ausreichend Sonneneinstrahlung ein Mangel an Vitamin D entsteht. Zum Abschluss konnten die Teilnehmer sich von den mitgebrachten Geschenken eine Überraschung aus dem Gabenkorb nehmen. H.T.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019