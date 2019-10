Sehnsucht nach einem Sieg

Viernheim.Die SG Viernheim dümpelt in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim im Niemandsland herum, während der Reserve des TSV Amicitia auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen und damit Abstiegskandidat Nummer eins geworden ist. Schuld sind die wenig erfolgreichen Auftritte in den vergangenen Wochen. Ob die südhessischen Teams am Sonntag ihre Durststrecken beenden können, ist fraglich, denn einmal mehr warten starke und unbequeme Gegner.

So empfängt die zweite Mannschaft der Blau-Grünen um 12.30 Uhr das Spitzenteam des SV Schriesheim. Die SG Viernheim muss um 15 Uhr beim angeschlagenen SC Käfertal antreten.

SC Käfertal – SG Viernheim

Nach nur einem Unentschieden (3:3 gegen DJK Feudenheim) aus den letzten vier Spielen sehnen sich die Orangenen nach einem Sieg. Das Team von Trainer Ümit Erdem musste zuletzt zahlreiche Ausfälle wegen Platzverweisen und Verletzungen verkraften, wobei besonders die unnötigen Hinausstellungen die jeweiligen Spiele maßgeblich beeinflussten. Deshalb fordert der Coach in erster Linie Disziplin.

Wegen der angespannten Personalsituation halfen zuletzt immer wieder die Alten Herren aus, um eine wettbewerbsfähige Formation aufbieten zu können. Elf Punkte aus neun Spielen sind wahrlich keine gute Bilanz. Als Tabellenzwölfter sind die Orangenen nur deshalb auf der sicheren Seite, weil am Ende drei ganz schwache Teams die Absteiger unter sich ausmachen dürften.

Käfertal, derzeit mit elf Punkten auf Platz zehn, hat nach zwei Siegen zum Saisonstart zuletzt stark nachgelassen und unter der Woche auch den Trainer verloren. Nach dem enttäuschenden 5:5-Unentschieden beim damaligen Schlusslicht Hohensachsen zog Ralf Dalmus die Konsequenzen und stellte sein Amt zur Verfügung. Das erste Training nach dem Rücktritt leitete Mannschaftskapitän Kurt Schick, der den Vorzug vor dem bisherigen C-Trainer Claus Bopp erhielt.

TSV Amicitia 2 – SV Schriesheim

Zwei Punkte nach neun Spielen und Tabellenletzter: Bei solch einer Bilanz wird normalerweise der Trainer infrage gestellt. Nicht so bei der Reserve des TSV Amicitia, bei der Amir Nur fest im Sattel sitzt. Schließlich war vor Rundenbeginn die Ausgangslage klar. Nach Überlegungen, keine zweite Mannschaft zu melden, verließen zahlreiche Spieler den Verein. Die Neuzugänge verfügen noch nicht über die nötigen Qualitäten.

Deshalb muss auch am Sonntag mit einer deutlichen Heimniederlage gerechnet werden, denn die Gäste vom SV Schriesheim zählen zu den Topteams. Der Tabellenvierte liegt noch in Schlagdistanz zum punktgleichen Spitzentrio Sandhofen, Ilvesheim und Weinheim 2. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019