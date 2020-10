Sehnsucht nach Frieden in der Welt

Viernheim.Der katholische Frauenbund gestaltet am Freitag, 23. Oktober, 18 Uhr, einen Gottesdienst in St. Michael. Die Frauengebetskette zum Monat der Weltmission 2020 thematisiert dabei angesichts der weltweiten Covid-19-Pandemie die Sehnsucht nach Frieden und Zusammenhalt. Besonders in den Ländern der Sahelregion leiden die Menschen seit Langem unter Armut, Dürre und islamistischem Terror. Jetzt kommt noch Corona hinzu.

Stärker noch als die Angst vor dem Virus sei die Angst vor den Auswirkungen der Pandemie, erklärt der Frauenbund in der Ankündigung. Hungersnöte führten zu sozialen Unruhen und einem Zusammenbruch vieler Strukturen.

Solidarität gefragt

Im Mittelpunkt der Frauengebetskette steht eine Friedenslitanei, die den biblischen Ruf nach umfassendem Frieden thematisiert. Die Fürbitten zeigen, wie Frauen überall an einer gerechteren und friedlichen Welt arbeiten und dazu Gottes Hilfe und die gegenseitige Solidarität im Gebet benötigen. Laut der aktuellen Hygienebestimmung in Hessen und im Kreis Bergstraße muss während des ganzen Gottesdienstes, auch auf dem Sitzplatz, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, einen Zettel mit den Kontaktdaten mitzubringen. su

