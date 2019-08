Sehnsucht nach Siegen

Hoffen auf einen Erfolg: die Trainer Marc Willems (r.) und Isaak Valentin. © pietsch

Viernheim.. Wenn auf eine misslungene Generalprobe eine erfolgreiche Premiere folgt, dann sollte dem Fußball-Kreisligisten TSV Amicita Viernheim vor dem Punktspielstart am Sonntag, 18. August, 15 Uhr, gegen die TSG/Eintracht Plankstadt eigentlich nicht bange sein. Die Blau-Grünen haben das Kreispokalspiel beim A-Ligisten SC Olympia Neulußheim nach Elfmeterschießen verloren und hoffen jetzt auf ein positives Ergebnis.

Die Viernheimer spielten zuletzt eine hervorragende Saison, die sie mit Tabellenplatz drei beendeten. In der Sommerpause war nur ein nennenswerter Abgang zu verzeichnen, dafür ist vermeintliche Qualität eingekauft worden. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Die TSG/Eintracht Plankstadt erlebte das genaue Gegenteil. Nach vielen internen Querelen haben fast alle Spieler den Verein verlassen, der Fusionsklub steht deshalb nach dem Abstieg aus der Landesliga Rhein-Neckar quasi vor einem kompletten Neuaufbau. Die Bilanz der Südhessen in der Vorbereitung ist allerdings miserabel, kein einziges Spiel konnte gewonnen werden. Sechs Begegnungen wurden bestritten, drei davon im Pokal. Dabei sprang lediglich ein 4:4-Unentschieden gegen die FSG Riedrode heraus. Alle anderen Partien gingen verloren. Negativer Höhepunkt war das Aus als Titelverteidiger im Kreispokal am vergangenen Wochenende.

Der neue Trainer Marc Willems konnte dem Team bisher noch nicht seine Handschrift verpassen. Den unterschiedlichen Mannschaftsteilen fehlt der Zusammenhang, vieles auf dem Platz ist nur Stückwerk. Oft ist die junge Truppe auch nicht zielstrebig genug und zu verspielt. Auch das Zweikampfverhalten ließ zu wünschen übrig.

Die Plankstädter müssen nach dem Abstieg aus der Landesliga Rhein-Neckar in der Kreisliga schnell wieder Boden unter die Füße bekommen. Zuletzt herrschte nämlich viel Unruhe im Seniorenbereich des Vereins. Keine einfach Aufgabe für Trainer Heinz Beneke, der praktisch bei Null anfangen musste.

In den Testspielen wurde ein Sieg gegen den SSV Vogelstang (4:0) gefeiert. Deutliche Niederlagen gab es gegen den VfB Leimen (1:4) und die SG Dielheim (2:6). Im Kreispokal war man in der ersten Runde beim MFC 08 Lindenhof 2 mit 5:1 erfolgreich, am vergangenen Sonntag kam beim Ligakonkurrenten TSG Lützelsachsen mit 0:7 aber das Aus. JR

