Mit 40 Titeln gaben die 20 Musiker eine umfassende Präsentation ihres Repertoires: Swing, Rock, Pop, Soul, Funk oder - als besonderes Steckenpferd von Albert Hofmann - Titel von Frank Sinatra.

Das engagierte und präzise Spiel der Band schuf den optimalen Hintergrund für die Auftritte ihrer beiden Sänger: Christa Allert mit ihrer klaren und eindringlichen Sopranstimme und Martin Seifahrth, mit den vielseitigen Klangfarben und dem immensen Volumen seiner Stimme. Höhepunkte des Programms waren auch die Auftritte der jugendlichen Solo-Stepptänzerinnen Elena Heckmann und Katharina Joswig von der Stepptanzabteilung Penguin Tappers des TV 1891 Hemsbach. Mucksmäuschenstill wurde es da im ganzen Saal, damit alle die virtuos gesetzten Stepptanzschritte zum Lied „ice ice Baby“ der Deutschen Meister genau mitbekommen konnten. Kurz darauf konnte dann die Gruppe Penguin Kid – ebenfalls vom TV 1891 Hemsbach – mit sechs Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren, die ebenfalls einen deutschen Meistertitel errangen, mit ihrer Stepptanzaufführung zu „Tourists“ bewundert werden.

Dass Albert Hoffmann persönlich für den Nachwuchs der MSC-Big Band sorgt, bewies er bei einem Auftritt mit seinem jüngsten, dreijährigen, Sohn Hendrik, als beide auf ihren Akkordeons – von der Band begleitet – „Olé Guapa“ spielten. Was wäre ein 50. Jubiläum ohne die Ehrung für das langjährige Engagement der Spieler? So wurden insgesamt 23 Bandmitglieder für 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre und 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Einen Pokal für 50-jähriges Engagement erhielten der Schlagzeuger Harald Windörfer sowie Wolfgang Hofmann – der Bruder von Albert Hofmann – für die langjährige Leitung der Band. Albert Hofmann erhielt von seinen Mitstreitern eine in Glas eingravierte Erinnerung für die Leitung der Band, die unter ihm diese beachtenswerten Erfolge erzielte.

Johannes Kronauer – für 20-jähriges Engagement geehrt – gab sein letztes Konzert, da er mit 75 Jahren nun langsam an den Ruhestand denkt. Er übergab sein Baritonsaxofon nun in jüngere Hände - nämlich an Katharina Kneisel, die bisher Tenorsaxofon spielte.

Noch einmal lustig wurde es, als unter der Leitung von Albert Hofmann die Tanzpaare einen Square Dance auf der Tanzfläche einübten, bei dem sich Damen und Herren in zwei Kreisen aufstellten und solange mit andern Tanzpartnern tanzten, bis wieder der eigentliche Partner an der Reihe war.

Auch der kurzweiligste Ball hat einmal ein Ende. Allerdings nicht ohne drei Zugaben, die das Publikum mit enthusiastischem Applaus einforderte. Mit „Things“, „The Lady is a Tramp“ und „My Way“ von „Franky Boy“ ging das Konzert etwas melancholisch zu Ende.

Die traurige Zeit dauert aber nur bis zum Stadtfest am 10. Juni, denn da wird der nächste Auftritt der MSC-Big Band in alter Frische sein – gefolgt vom Gastspiel auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark am Sonntag, 17. Juni.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.03.2018