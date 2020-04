Seit 50 Jahren gemeinsam aktiv

Viernheim.Die Sportgruppe „Turnen für Paare“ des TV 1893 feiert 2020 ihr 50-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1970 von Hans Zwanziger. Mit wenigen Unterbrechungen ist er auch bis heute Übungsleiter. Immer noch liefert er die Ideen für die meisten Aktivitäten der Gruppe. Dazu gehören neben sportlichen Unternehmungen auch gesellschaftliche Ereignisse. Vieles davon zählt laut einer Pressemitteilung mittlerweile schon zur Tradition. Dazu gehört etwa das Heringsessen, die Faschingsfete oder die Jahresabschlussfeier.

Immer wieder unternimmt die Gruppe auch Tagesreisen. Diese führten unter anderem schon in die Nähe von Worms oder zur Landesgartenschau nach Landau. Für weiter entfernte Ziele wie Davos, Trier, Luxemburg und Schoppernau in Österreich gab es auch schon mehrtägige Reisen.

Die Übungsstunden fanden vor der Corona-Krise immer dienstags im Gesellschaftsraum des Untergeschosses der Turnhalle des TV 1893 statt. Davor wechselte der Trainingsort mehrmals, unter anderem weil sich die Anzahl der Aktiven verringert hatte und Räume dadurch zu groß wurden.

Auch bauliche Maßnahmen an verschiedenen Sportstätten zwangen die Gruppe schon zu Ortswechseln. So wurde auch schon in der Sporthalle Albertus-Magnus-Schule sowie in der Schiller- und der Fröbelschule trainiert. Mit der Halle des TV ist die Gruppe nun aber wieder an den Ort zurückgekehrt, wo sie gegründet wurde.

Anfangs lag die Zahl der Sportler, die an den Übungsstunden teilnahmen, bei etwa 30. Altersbedingt sind momentan nur noch 17 aktive Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 81 Jahren übriggeblieben. Die sportlichen Abläufe wurden dem Alter der Teilnehmer angepasst. Sie bestehen jetzt vorwiegend aus Gymnastikübungen, während früher noch turnerische Elemente hinzu kamen. Auf Übungsteile am Boden wird bereits seit einigen Jahren verzichtet. Eine 50-Jahr-Feier war eigentlich für den Gründungstag am Freitag, 17. April, geplant. Wegen der Corona-Krise musste der Termin aber auf unbestimmte Zeit verschoben werden. red

