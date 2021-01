Sektempfang fällt aus

Viernheim.Ihr 85-Jähriges wollten die Mitglieder des Jahrgangs 1935/36 eigentlich am Sonntag, 17. Januar, mit einem Sektempfang in der Kulturscheune feiern. Wegen der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung jedoch ausfallen. Laut der Ersten Vorsitzenden Hedwig Holzschuh verzichtete der Jahrgang, zu dem in Viernheim rund 100 Personen gehören, bereits seit März auf alle Aktivitäten. Die letzte Veranstaltung war eines der bis dahin regelmäßig abgehaltenen Stammtischtreffen. Der Kontakt zwischen den Mitgliedern sei jedoch in den vergangen Monaten nicht abgerissen. Bisher ist nach Angaben von Holzschuh keines der Jahrgangsmitglieder an Covid-19 erkrankt. Sofern es die Situation zulässt, sollen die 2020 ausgefallenen Ausflüge später im Jahr nachgeholt werden. red

