Sekunden fehlen zum Punkt

Viernheim.Die Reserve des TSV Amicitia Viernheim ist gestern in der Fußball-Kreisklasse A II um wenige Sekunden an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Im Heimspiel gegen den SV Schriesheim stand es bis kurz vor Schluss 1:1, ehe den Gästen doch noch der glückliche Siegtreffer gelang. Damit bleiben die Südhessen im Tabellenkeller, während die Bergsträßer weiter Platz drei in Reichweite haben.

Die SG Viernheim war am Wochenende spielfrei, weil die LSV Ladenburg ihr Team schon in der Vorrunde abgemeldet hatte. Allerdings mussten die Orangenen die überraschend siegreichen Kontrahenten Hohensachsen und SG Mannheim davon ziehen lassen.

TSV Amicitia II – Schriesh. 1:2 (0:0)

Die Reserve der Blaugrünen zeigte sich gegen den Favoriten von ihrer besten Seite und war einem verdienten Punktgewinn nah. Auf dem Kunstrasenplatz war von einem Leistungsunterschied nicht viel zu sehen. Die Hausherren standen in der Abwehr stabil und konnten auch den einen oder anderen Gegenzug starten. Den Gästen fiel dagegen nicht viel ein, um dieses Bollwerk zu überwinden. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Kurz nach Wiederanpfiff schien die Partie dann doch den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Jonas Mildenberger das 0:1 markierte (50.). Lange konnte sich das Team von Trainer Karl-Heinz Lohnert aber nicht über die Führung freuen, schon zwei Minuten später gelang Andreas Tatzel der Ausgleich. Schriesheim war sichtlich konsterniert, konnte lange Zeit keine gefährlichen Szenen kreieren.

Natürlich bekam der Favorit noch einige Chancen. Torhüter Tim Kahnert, der einmal mehr in der Reserve des TSV Amicitia aushelfen musste, war aber auf dem Posten. Auch Viernheim hatte gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Als alle Beteiligten schon mit einer Punkteteilung rechneten, fiel doch noch der entscheidende Treffer. Nach einem Ballverlust der Hausherren stand Omar Gaye goldrichtig, um den Ball ins Netz zu drücken. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 06.05.2019