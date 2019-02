Selbsthilfe gegen Stress

Viernheim.Im Familienbildungswerk findet ein neuer MBSR-Kurs statt. MBSR steht für „mindful based stress reduction“ („achtsamkeitsbasierende Stressreduktion“) und ist eine Selbsthilfemethode zum besseren Umgang mit Stress. In dem Kurs besteht die Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren und zu lernen, um diese Fähigkeit im Alltag umzusetzen. Zu den Inhalten des Kurses zählen Übungen zur Körperwahrnehmung, Achtsamkeitsyoga, Meditation im Sitzen und im Gehen sowie Übungen für den Alltag. Der Kurs bei Diana Weber beginnt am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr in Weinheim und geht über neun Termine. Die Gebühr für den Kurs beträgt 130 Euro inklusive Kursunterlagen und Übungs-CDs. Der Kurs wird von vielen Krankenkassen als Prävention anerkannt, so dass eine Erstattung der Kursgebühr beantragt werden kann. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 und per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

