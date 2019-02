Viernheim.Die Selbsthilfegruppe Schnarchen und Schlafapnoe trifft sich am Donnerstag 21. Februar, um 18.30 Uhr in der Kulturscheune am Satonévri-Platz. Der Vortrag des Abends lautet: „CARA – die neue Maskengeneration im Prisma Journal“. Referent ist Timo Stöter von der Firma Löwenstein Medical. Betroffene, die unter Schnarch- und Atemstörungen leiden, und Interessierte sind zu der Veranstaltung eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem dritten Donnerstag eines geraden Monats in der Viernheimer Kulturscheune. red

Info: Infos und Termine unter schlafapnoe-kreis-bergstrasse.de

