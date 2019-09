„Selbstmordrate höher als bei Heroin“

Viernheim.Mitten im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) stehen zwei Mülltonnen, aus denen 500-Euro-Scheine zu quellen scheinen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass es sich bei dem Papier um Informationszettel handelt. Die Tonnen gehören zum Stand der Jugend- und Suchtberatung Prisma der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Unter dem Motto „Glücksspiel ? – Hau’ Dein Geld doch gleich in die Tonne!“ informieren Adrian Steier-Bertz, Nikita Girard und Thimo Schmeiß im Rahmen eines landesweiten Aktionstags über eine Sucht, die sich in letzter Zeit stark ausgebreitet hat. Mehr als 37 000 Betroffene soll es allein in Hessen geben.

„Heute steht in fast jeder Dönerbude ein Spielautomat. Dadurch werden schon Jugendliche angefixt“, erklärt Schmeiß, der die Fachberatung Glücksspielsucht in Bensheim vertritt. Diese ist zuständig für den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße. Junge Männer mit Migrationshintergrund seien eine der am meisten gefährdeten Gruppen. Am Stand liegen deshalb auch Broschüren in türkischer und arabischer Sprache aus. Jährlich kämen etwa 50 Betroffene aus dem Kreis Bergstraße zu ihm, die meisten jedoch ohne Migrationshintergrund, berichtet Schmeiß. „Manche haben gerade erst angefangen, zu spielen, andere haben bereits mehrere Tausend Euro Schulden.“

Entsprechend benötigten die Betroffenen auch unterschiedliche Arten der Hilfe. „Vielen vermitteln wir eine Therapie. Bei manchen reichen aber ein paar Sitzungen“, erklärt Steier-Bertz, der für Viernheim und Lampertheim zuständige Fachbereichsleiter. „Wir schulen auch Mitarbeiter von Spielhallen, damit sie gefährdete Personen erkennen und an uns vermitteln können.“ Knapp 18,5 Millionen Euro werden pro Monat in hessischen Spielhallen verspielt, so Schmeiß. Dabei sorgten dort zehn Prozent der Besucher für 90 Prozent des Umsatzes. „Das sind die Süchtigen.“ Außer an Automaten und bei Sportwetten seien viele Betroffene heute auch in Online-Casinos aktiv. „Das Spielen dort ist in Deutschland eigentlich in den meisten Fällen illegal“, erklärt Schmeiß. „Die Politik macht aber zu wenig dagegen. Es ist ein Graubereich.“

Die Auswirkungen können gravierend sein. „Glücksspielsucht ist die Sucht mit der höchsten Selbstmordrate, noch mehr als bei Heroin“, so Schmeiß. Betroffene würden sich sehr schämen, besonders vor ihren Familien, die oft ebenfalls litten. Zum Stand im RNZ kämen daher auch viele Angehörige von Süchtigen. „Wir wollen erreichen, dass die Betroffenen nicht mehr stigmatisiert werden“, erklärt Girard von der Fachstelle Suchtprävention. „Spielsucht ist eine Krankheit. Die Süchtigen sind aber nicht automatisch schlechte Menschen.“

