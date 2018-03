Anzeige

Viernheim.55 bis 67 Prozent der Schüler eines Abgangsjahrganges wissen nicht, welche Berufslaufbahn sie einschlagen sollen. 32 Prozent eines Studentenjahrgangs werden zu Studienabbrechern. Diese Zahlen nannte Michael Krauß, pädagogischer Leiter des Vereins Förderband, den Schülern der Klassen 10c und 10d der Albertus-Magnus-Schule.

Um den Jugendlichen Orientierung bei der Berufswegeplanung zu geben, veranstaltete die Fachstelle Jugendberufshilfe mit den Koordinatoren für Berufs-und Studienorientierung an der AMS (Andrea Bächle und Daniel Fritz) ein Studien- und Berufsorientierungstag.

Nach den Erfahrungen aus der Arbeit der Jugendberufshilfe an Schulen, ist der Entscheidungsprozess der Schüler immer wieder von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt. Herbei spielt weniger der Mangel an objektiven Informationen, sondern eher ein Mangel an Initiative, Selbstvertrauen und auch „Strategien zur Problemvermeidung“ – das heißt Entscheidungen – eine Rolle. Daher wurden die soziale Einbindung und die emotionale Unterstützung beim Berufsfindungsprozess als wichtige Begleitvoraussetzungen erkannt. Michael Krauß und sein Team vom Förderband sind permanent bemüht, die Unterstützung der Schüler in der beruflichen Orientierungsphase zu verbessern, wozu auch die nachträgliche Evaluierung durch die Schüler beiträgt. Hieraus ist nun erstmals die Idee entstanden, die Schüler mit Menschen aus der Arbeitswelt zusammenzubringen, die ihr Abitur an der AMS abgelegt haben und ihnen ihre Erfahrungen aus ihrer persönlichen Berufswegeplanung darstellen können. Als Planspiel wird angenommen, die Schüler seien ein Reporterteam, welche die Referenten interviewen und aus den erhaltenen Antworten ein Plakat zur Berufswegeplanung anfertigen sollen. Vorher erarbeiteten die „Reporter“ in Arbeitsgruppen die Fragen. Die Vorgabe war: Keine Angst vor persönlichen und unangenehmen Fragen!