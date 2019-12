Selten gehörte Sonaten erklingen

Das nächst Konzert in der Reihe von Jeanette Pitkevica findet ...

Das nächst Konzert in der Reihe von Jeanette Pitkevica findet unter dem Titel "Sehnsucht Süden", am 22. März, 17 Uhr, in der Kultur scheune zusammen mit dem Gitar risten Maximilian Mangold statt.