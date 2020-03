Seminar lehrt Umgang mit AD(H)S

Viernheim.Ein Seminar „Umgang mit AD(H)S in Familie, Partnerschaft und Freundeskreis“ findet an den Samstagen 7. und 21. März, jeweils von 11 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus statt. Die Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts-)Störung äußert sich unter anderem durch Konzentrationsschwierigkeiten, Bewegungsdrang und innere Unruhe, heißt es in der Ankündigung. Und immer häufiger werde die Diagnose gestellt.

Der Viernheimer Heilpraktiker für Psychotherapie Kai Strugalla leitet das Seminar. Am 7. März werden Strategien für die Zeitorganisation sowie das Gefühlsmanagement vorgestellt und Entscheidungshilfen besprochen. Am 21. März liegt der Schwerpunkt auf dem Umgang mit AD(H)S in zwischenmenschlichen Beziehungen. Beide Module können auch getrennt besucht werden. Sie werden von der Selbsthilfegruppe für Erwachsenen-AD(H)S gefördert. Die Selbstbeteiligung liegt bei 15 Euro pro Modul. Anmeldung per E-Mail an info@faire-vivre.de oder an vhs@viernheim.de. red

