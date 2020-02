Seminar rund ums Bier

Viernheim.. Ein Bierbrau-Seminar veranstaltet Hannes-Bräu am Freitag, 21. Februar, 17.30 Uhr, in seinen Räumen in der Einsteinstraße. „Wir haben das schon einige Male im privaten Rahmen gemacht. Jetzt wollen wir auch einem größeren Personenkreis die Möglichkeit geben, bei uns hinter die Kulissen zu blicken und die Braukunst näher kennenzulernen“, erklärt Inhaber Uwe Kleinhans. Das Seminar, das in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule angeboten wird, beginnt mit einer Führung. Zudem gibt es einen Vortrag zur Bierherstellung mit Fragerunde und eine Bierverkostung mit Vesper. Die Gebühr beträgt 35 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 06204/98 84 01 und über die Internetseite vhs.viernheim.de entgegen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020