Senioren pflegen Austausch

Viernheim.„Das alte ist vergangen, das neue angefangen“: Dieses traditionelle Volkslied stand beim Seniorenabend im Gemeindesaal von St. Hildegard für den gerade erfolgten Jahreswechsel, gab aber auch Motivation für einen weiteren Neuanfang. Künftig soll die bisherige Plauderstunde nämlich ein neues Konzept bekommen.

„Wir wollen zwischen jüngeren und älteren Senioren trennen, um passende Aktivitäten anbieten zu können. Das neue Team sucht noch nach einem neuen Namen für die monatlichen Treffen“, erklärte Gemeinde-Mitarbeiterin Waltraud Bugert, die zuletzt in St. Michael tätig war. „Dorthin werde ich auch wieder zurückkehren, wenn sich hier alles eingespielt hat.“ Die vier bestehenden Seniorenveranstaltungen der katholischen Kirche in Viernheim sollen laut Bugert bestehen bleiben – „vielleicht aber in abgewandelter Form, wobei es auch gemeinsame Unternehmungen geben wird“. Für St. Hildegard konnte ein neues, deutlich jüngeres Team gefunden werden. Mit Rosi Adler, Hedwig Weidner, Ursula Franz, Birgit Hoffmann, Tanja Koch und Birgit Weidner sollen fünf Frauen die Veranstaltungen (an jedem dritten Dienstag im Monat) organisieren.

Besuch der Passionsspiele

Den Anfang dieser neuen Kooperation soll ein gemeinsames Grillfest im kommenden Sommer bilden, bei dem der Michaelistreff, der Marinerkreis, die Apostelrunde und der Seniorennachmittag von St. Hildegard beteiligt sind. Dass diesmal keine Männer zum Treffen in den Gemeindesaal gekommen waren, ist nach Angaben von Waltraud Bugert Zufall. Herren seien jederzeit herzlich willkommen. Unter der Überschrift „Katholische Kirche Viernheim unterwegs“ werden in diesem Jahr Veranstaltungen für alle Senioren angeboten. Närrischen Aktionen – in früheren Jahren immer ein Höhepunkt für die älteren Gemeindemitglieder – gibt es aufgrund der Umstrukturierung und der kurzen Vorbereitungszeit diesmal allerdings nicht. Am Sonntag, 22. März, ist stattdessen ein Besuch der Passionsspiele in Auersmacher geplant.

Darüber und über die geplanten Neuerungen tauschten sich die Senioren bei Kaffee, Kuchen und Neujahrsbrezel intensiv aus. Die Freude an der Begegnung und die Pflege von Freundschaften sollen auch künftig im Mittelpunkt stehen. Die engagierten Organisatoren der beliebten Plauderstunde hatten nach fast 40 Jahren Ende 2019 ihre Aktivitäten beendet. Vom neuen Team erhoffen sich die Verantwortlichen nach der Umstrukturierung der katholischen Gemeinde nun neuen Schwung. JR

